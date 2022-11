Garganta del Diablo: ya lleva un mes cerrada y no hay fecha de reapertura

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

El pasado 11 de octubre, tras el aviso de las represas brasileñas Baixo do Iguazú y Caxias que daban cuenta que debían abrir las compuertas por el aumento del caudal del río Iguazú tras intensas lluvias que se registraron en las altas cuencas, la empresa concesionaria de los paseos en Cataratas y la administración del Parque Nacional Iguazú decidieron evacuar el circuito Garganta del Diablo después del mediodía y comenzar a rebatir las pasarelas a fin de resguardar el paseo.



Finalmente, con el pasar de las horas el caudal del río aumentó más de lo previsto y obligó a cerrar el parque al día siguiente por más de 24 horas. Dicha crecida vertió 16.500 metros cúbicos de agua por segundo en las Cataratas el pasado 13 de octubre y ocasionó un daño en las pasarelas que llevan a la Garganta, por lo cual el circuito permanece cerrado desde entonces, pese a que el resto del parque funciona con normalidad y sigue recibiendo miles de visitantes diarios.



Luego de varios días de inestabilidad del río, la administración del Parque Nacional Iguazú logró hacer un análisis del daño registrado en el paseo y a través de un comunicado se informó que la crecida, que fue “la segunda más importante registrada en este siglo”, arrastró 51 de los 99 tramos de la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo”.



El pasado 19 de octubre aseguraron que, para la reposición inmediata, contaban con 20 tramos en stock de bastidores, pisos y barandas y para el resto de los tramos faltantes fueron encargados a una empresa la construcción de nuevos en caso de que no se pudieran recuperar los tramos que están en el lecho del río Iguazú superior.



En las últimas horas, desde el Parque Nacional Iguazú confirmaron a este medio que debido a que el caudal del río se encuentra estable en 2.500 metros cúbicos por segundo -aunque todavía por encima de lo normal-, el pasado jueves la empresa concesionaria Iguazú Argentina comenzó a trabajar en la recuperación de los tramos de pasarela del lecho del río.



Sin embargo, de momento no hay fecha tentativa para la finalización de tareas y reapertura de la Garganta del Diablo, el punto turístico más visitado dentro del área protegida.



Salto Bossetti

Además, se informó que también están trabajando con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) para la próxima apertura de una parte del circuito inferior y analizan el estado del balcón del salto Bossetti del mismo circuito, que había tenido derrumbe de rocas.



“Los ingenieros de Segemar fueron el sábado, ellos elevarán un informe y creemos que un sector camino al balcón del salto Bossetti podría habilitarse próximamente. Analizan también el balcón de la Garganta, pero no podemos confirmar una fecha aún”, explicaron desde el Parque Iguazú.



Insistieron en que los trabajos de reparación del circuito Garganta del Diablo se están llevando adelante, pero no es posible dar a conocer una fecha estimativa de apertura ya que entran en juego diversos factores, por ejemplo la posibilidad de que el caudal del río vuelva a subir por acción de nuevas precipitaciones en la región.



Respecto del resto del parque, está abierto y en la actualidad los turistas pueden visitar el circuito inferior de forma parcial y el circuito superior, el sendero verde y el sendero Macuco en su totalidad.



En tanto, los paseos a la luz de la luna llena por el momento se realizan solamente en el circuito superior.