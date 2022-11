Las lunas de Juanita

lunes 14 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Un sueño, las infinitas posibilidades de expresar el azul y la luna gravitando flores y mares son el pigmento en las creaciones de Juanita, una niña posadeña de 11 años que dibuja y pinta a mano alzada y quiere dar a conocer sus obras.



Pincel en mano puede pasar horas frente al caballete componiendo tonalidades y formas. Paisajes y animales son sus figuras preferidas. Desde la pared de su casa se pueden observar puestas de sol y amaneceres, las estrellas que habitan el cielo y una playa nocturna iluminada por dos redondos y brillantes satélites.



“El color que más me gusta es el azul y me encanta dibujar paisajes”, dijo Juanita a El Territorio, en una charla en su living que es también su atelier, junto a su madre Claudia Díaz.



“La luna y su reflejo de luces y sombras también me gusta mucho y hay un cuadro que tiene dos lunas porque es una imagen que soñé, es una playa con las dos lunas y delfines jugando”, describió.

Dibuja desde siempre y a los 8 años comenzó a realizar sus cuadros. Foto: Marcelo Rodríguez

Juanita es autodidacta, dibuja y pinta en distintas superficies como papel y tela, hace poco tiempo además se anotó en clases en un taller de arte para aprender sobre técnica; cuando tenía 8 años le comunicó a su familia que “quería pasar el día dibujando”.



“Iba a ser mi cumpleaños número nueve y le pedí a mis papás que me regalen lienzos y pinturas, desde ahí me puse a pintar mucho más que antes, con mi mamá empezamos a mirar cuadros de grandes artistas en internet y me gustó mucho La noche estrellada de van Gogh, y yo pinté también ese cuadro, ahora estoy empezando a pintar más cosas mías, que pienso, imagino o veo”, detalló la joven artista.



El día y la noche y sus crepusculares transiciones y las estaciones con su colorido espectro natural en la interpretación de Juanita “dan mucha paz y belleza”, y es por eso que los recrea en la tela: azules de cielo y la luna como un espejo. “Los paisajes tienen eso de que los miramos y podemos imaginar que estamos en otro lugar; yo cuando sea grande quiero ser arquitecta y también me gustaría seguir pintando, yo creo que voy a pintar también otras cosas como figuras humanas, que ya estoy haciendo algunas, pero nunca voy a dejar de pintar paisajes”.

Arte en acción, Juanita contó que puede pasar horas dibujando y pintando. Foto: Marcelo Rodríguez

Apoyo familiar

Claudia, mamá de Juanita, relató que su niña además es una excelente estudiante y una destacada deportista, es cinturón verde de karate.



“Yo pienso que nuestros hijos, que todos los niños, deben tener el derecho de poder desarrollar su potencial, independientemente de que tengan un talento innato o no, sería ideal que puedan encontrar espacios de expresión y sean siempre acompañados por sus familias”, indicó Claudia.



Y consideró que “a veces claro que es complicado para las familias organizarse o disponer de los recursos, pero dar tiempo de calidad a nuestros hijos, acompañarlos, ofrecerles alternativas para que puedan encontrar aquello que les gusta hacer es enseñarles que hay un montón de cosas más allá de las pantallas, que no es bueno estar todo el día en el teléfono o en la compu, además de afectar la vista eso trae un montón de otras consecuencias”.



La mamá aclaró que Juanita como todos los chicos de su edad tiene su tiempo para estar en internet, “pero hasta ella sola se pone límites porque disfruta tanto pintar que cuando tiene tiempo libre se dedica a sus dibujos y pinturas, ella elige eso. Yo creo que ella es ahora mismo una niña artista y que seguramente hay muchos otros niños artistas que podrían crecer y ser grandes artistas pero deben tener el acompañamiento de las familias”.



Madre e hija comparten un anhelo que es poder organizar una muestra con los cuadros de Juanita para que la gente los pueda ver, “me gustaría mucho que la gente vea mis cuadros y ojalá que les guste, a mis compañeros y amigos les gusta, me piden que les pinte algo y a mí me hace muy feliz pintar”, mencionó la niña.