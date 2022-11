El autor de “Iluminados por el fuego” disertará en Santo Tomé a 40 años de la guerra

domingo 13 de noviembre de 2022 | 22:46hs.

Se trata del excombatiente Edgardo Esteban, actual director del Museo Nacional Malvinas e Islas del Atlántico Sur, escritor y periodista, quien dará una conferencia gratuita titulada “40 años de Malvinas” este lunes 14 a las 19 en el salón de actos de la escuela Normal Profesor Víctor Mercante.

El evento está organizado por la carrera de Historia del Instituto Superior de Formación Docente Jorge Luis Borges.

Al respecto, el profesor Alfredo Montenegro contó que “Esteban es excombatiente en el conflicto bélico del año 1982. Es periodista, escritor, es muy conocido por uno de sus libros donde él relata su experiencia como soldado conscripto que le tocó participar de esa guerra; y también donde él cuenta los momentos posteriores, el post conflicto, que es el libro ‘Iluminados por el fuego’, a partir del cual en el año 2005 se estrenó la película con el título homónimo. El film fue dirigido por Tristán Bauer, actual ministro de Cultura de la Nación”.

Señaló que el disertante tiene otros trabajos como ‘Diarios del regreso’, donde justamente aborda la problemática de los veteranos, de los excombatientes, luego de la guerra de Malvinas. Y el año pasado publicó un nuevo libro más autobiográfico, se llama ‘Tres golpes en la ventana’, y hace referencia a Santo Tomé en gran parte de la obra. “Esto se debe a que su madre y su abuela eran oriundas de Santo Tomé, le quedan familiares en esta ciudad, ya estuvo en otras oportunidades”, agregó Montenegro.

El conferencista Edgardo Esteban, en diálogo con LRA12, contó que “me genera mucha emoción, y mucha expectativa porque es la ciudad donde nació mi madre. Son esas historias ocultas que poco se conocen a lo largo de la vida, y que después que murió, en el año 2001, empezamos a descubrir historias, vínculos que en esa época no se contaban, y que tiene mucho que ver con Santo Tomé. De alguna forma se amarra en historias de amores prohibidos que habían en Santo Tomé, y mi familia fue protagonista, mi abuela en particular. Lo rescaté la vez que estuve, cuando presentamos la película, y seguramente nos vamos a reencontrar el lunes con parte de esta historia, que a mí me moviliza mucho, y es una gran alegría poder estar ahí y compartir con ustedes en esa ciudad tan especial para mí”, expresó.

“Es un compromiso el que tenemos de hablar de la Causa Malvinas, un compromiso con la historia. Es importante este año por los 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur, pero Malvinas tiene una historia mucho más profunda, que tampoco se conoce, y hay que trabajar para que los jóvenes, los estudiantes, (para que lo conozcan). Malvinas tiene 502 años de su primer avistaje, 189 de la usurpación con la 3ra Invasión Inglesa, y tienen nuestras islas como parte de una colonia que no les corresponde tener. Estamos a pocos días de que se cumplan 50 años de la inauguración del aeropuerto en Puerto Argentino, que lo hizo la Fuerza Aérea Argentina, que es el aeropuerto civil que aún funciona en las islas y se inauguró con la bandera argentina y la bandera británica”, enumeró el excombatiente.

Esteban afirmó que hay que “hablar de Malvinas, y no dejar de mirar hacia el futuro”.