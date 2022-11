El caso Mereles y una perpetua para el asesino de su madrastra

domingo 13 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

La jurisdicción del Tribunal Penal Uno de Eldorado abarca la mayor parte de la zona Norte de la provincia. Algunas de las sentencias dictadas en lo que va de este año fueron por crímenes ocurridos en Puerto Iguazú, Eldorado y San Antonio.

Más de 60 procedimientos penales fueron llevados a cabo en recinto ubicado en la Capital del Trabajo. Siete procesos fueron ventilados en debates orales, con sus respectivas jornadas de testimonios y alegatos, y 60 juicios fueron abreviados en el marco de acuerdos entre las partes para agilizar los tiempos de la Justicia.

En la segunda semana de febrero se dieron a conocer las penas por el asesinato de Natanael Moreira (19), ocurrido en julio de 2019 tras una persecución entre dos motocicletas en Puerto Iguazú. Por el hecho, Hugo Hernan Cristaldo (24) fue condenado a 11 años de cárcel por homicidio simple y lesiones graves y Jose Luis Rodríguez (25) recibió 8 años de prisión como coautor.

En marzo, tras un debate a puertas cerradas, se conoció la condena a 16 años prisión a un hombre (36) que abusó sexualmente de su hijastra durante cuatro años.

Fue considerado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, varios hechos en concurso real, ambos calificados por la calidad de guardador y, además, por la promoción de la corrupción de menores agravado por la misma calidad, en concurso real.

Seguidamente, el debate oral por el crimen del vendedor ambulante Daniel Eduardo De La Vega (44), ocurrido el 1 de octubre de 2020, inició en junio pero con cuartos intermedios llegó a su fin recién en septiembre. Momento en el cual el único imputado por el hecho, Agustín Arévalos (23), fue condenado a cadena perpetua por ser el autor del homicidio calificado agravado por alevosía. Esta última figura fue agregada tras las audiencias ya que la autopsia determinó que la estocada mortal fue la que le atravesó el cerebro y la base del cráneo.

En octubre, en tanto, se ventilaron dos debates orales. Uno de ellos por un abuso que tuvo como implicados a un misionero (19) y un colombiano (27) que llegaron a instancia de juicio acusados de haber llevado bajo engaños a una joven (22) a una cabaña para luego abusar sexualmente de ella. Los imputados recibieron penas de 10 años de prisión por el hecho ocurrido en Iguazú en 2020.

La otra sentencia dictada durante aquel mes fueron los 18 años de prisión para Lirio Roque Antúnez (68), condenado por asesinar en San Antonio a José Machado, su compañero de tragos, en noviembre de 2018.

Desprecio por la vida

“Cuando se habla de femicidio se habla de superioridad, de dominación, de desprecio, de minimización por la vida de una mujer, que es lo que pasó en este hecho”, había manifestado a este medio el fiscal Federico Rodríguez en referencia a los criterios que se tuvieron en cuenta para juzgar a Yonathan Da Silva (30) por el asesinato de su madrastra Patricia Mereles (32).

En esta línea, el 19 de mayo Da Silva fue condenado a cadena perpetua por el hecho ocurrido el 6 de agosto de 2020 cuando Patricia recibió un disparo en la cabeza en una vivienda del barrio Las Leñas, en Puerto Iguazú.

Por mayoría de votos, Yony Da Silva fue hallado culpable del delito de homicidio agravado por haber mediado violencia de género (femicidio), con el uso de arma de fuego, en concurso real, y portación ilegal de arma de fuego. Todos en calidad de autor.

Cabe recordar que durante los alegatos, José Aranda, abogado del imputado, consideró que su cliente debía ser juzgado bajo el delito de homicidio simple con dolo eventual por el uso de arma de fuego. Y se opuso a la figura de femicidio ya que a su criterio el desencadenante de la cuestión habría sido una discusión entre la víctima y la pareja de Da Silva.

El veredicto se acogió al requerimiento que el fiscal Federico Rodríguez había planteado durante la exposición de los elementos acusatorios, reunidos a lo largo de las tres jornadas previas de juicio. Fueron siete testimonios clave y se incorporó por lectura un octavo relato importante para reconstruir el hecho.

Una vez finalizada la audiencia, este matutino charló con el fiscal Rodríguez, quien comentó que en este caso “fue evidente que hubo un desprecio por la vida de la mujer, hubo plena consciencia en el momento de disparar y no hubo ningún síntoma de arrepentimiento que demuestre que eso no fue intencional. No hubo en el momento y no hubo en toda el tiempo que pasó hasta ahora arrepentimiento”.

Informe de domingo

Los grandes juicios del 2022

Seis personas fueron condenadas a perpetua en lo que va del año en Oberá

De 83 juicios durante el año, 49 fueron por abuso sexual

El caso Evelyn culminó con una sentencia histórica

El trabajo de la defensa pública y la llamada desigualdad de armas

Una máxima pena entre mayoría de condenas por abuso sexual

El caso Mereles y una perpetua para el asesino de su madrastra

Un año con dos perpetuas por dos conmocionantes crímenes