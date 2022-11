Dos pueblos que comparten el gusto por la tortita negra

domingo 13 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

En el mes de noviembre, llega la Fiesta de la Tortita Negra y hay dos pueblitos de la provincia de Buenos Aires que mantendrán su tradicional celebración, con shows en vivo y la mejor degustación de esta riquísima factura. Se trata de Berdier y Las Marianas.

En el caso de Berdier, una localidad ubicada a 95 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y perteneciente al distrito de Salto, la festividad está pactada para hoy.

El pueblo tomó el nombre de José Gregorio Berdier, quien tuviera campos en la zona. Cuando en 1909 pasó por allí el ramal G del CGBA sus hijas donaron tierras para la construcción del predio ferroviario y lo bautizaron con el nombre de Berdier, quien había fallecido nueve años antes.

Con el cierre del ferrocarril Berdier, al igual que tantos otros pueblos, comenzó a vaciarse. Hoy tiene almacenes, un kiosco, panadería y una cervecería artesanal. La mayoría de sus calles son de tierra y sus casas son de ladrillo a la vista. También se destaca la presencia de varias casonas tipos castillos.

En Berdier viven pocas personas y eso atrae al turismo.

Si se habla de gastronomía, su gran atractivo para el turismo está en la cervecería Beerdier, que tiene forma de vagón de un viejo subte.

Se dice que la mejor manera de recorrer el pueblo de la Provincia de Buenos Aires es con bicicleta, ya que es el medio que permite llegar a los sitios más recónditos.

Sin embargo, la falta de conectividad no ha logrado que muchos de los atractivos de Berdier se vean alejados del particular encanto que distingue a este lugar como un espacio rural de antaño pero conservado. Hoy en día se sigue alentando su visita no solo como alternativa de descanso, sino también como excusa para ir detrás de uno de los bocados más emblemáticos de la cocina argentina. Sin dudas es un gran sitio para visitar porque es un viaje al pasado, a la vieja Argentina.

Para llegar es recomendable tomar la Autopista 25 de Mayo hasta la intersección de la Autopista Perito Moreno, que luego se transforma en la Ruta Nacional 7. Es un camino rápido y sencillo, donde deberá dirigirse hasta las cercanías de Luján para tomar la Ruta Provincial 31 y luego la 91. Allí se encontrará la entrada del lugar.

Las Marianas

Las Marianas es un pueblo ubicado a 25 kilómetros del partido de Navarro y a unos 150 km. de la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, quienes deseen realizar una escapada al sitio podrán disfrutar de su tradicional Fiesta del Mate y la Tortita Negra, pactada para el domingo 20.

Este destino en particular es una belleza. No es muy grande, no está sobre una ruta principal que conecta dos ciudades y se empezó a conocer de manera turística hace pocas décadas. El lugar ideal para descubrir las raíces bonaerenses.

Este destino tiene 13 cuadras de longitud por cuatro de ancho. Realmente es chico y por eso la mejor idea es dejar el auto estacionado para iniciar una hermosa caminata a través de sus calles históricas.

Entre los sitios más importantes podrás conocer la vieja estación, su plaza principal colapsada de árboles y el Templo Santa Teresita del Niño Jesús.

Las Marianas también celebra la Fiesta del Mate.

El dato más antiguo es que el espacio donde hoy se encuentra Las Marianas fue una porción de un territorio privado. Su dueño, hacia 1821, era el procurador Juan de Almereyra, quien lo había solicitado a mediados de 1791.

Como era de esperarse, durante todo el siglo XIX aquí se realizaron todas actividades de campo. No hubo muchos cambios en la infraestructura y la propiedad pasó de generación en generación.

Hacia 1900, Doña Micaela Demetria Freire y Días, junto a Doña Mariana Demetria Freire y Díaz, decidieron vender parte de sus tierras a la “Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires”. Ese fue el comienzo de Las Marianas.

Hay que ir a la estación. El tren dejó de pasar en 1993 pero en ese lugar hay un pequeño museo para chusmear cosas antiguas del lugar y también hay una gran huerta que podes recorrer y que tiene venta al público.

En la estación hay una plaza para los más chiquitos y un ‘carrito’ que los hace pasear por las vías abandonadas del tren. Y además tenés muuuuucho espacio verde para sentarte con una lona a tomar mate y disfrutar de la tranquilidad.

León Gieco grabó en Las Marianas el video de su canción ‘Bandidos rurales’, se quedó un largo tiempo viviendo ahí e hizo un recital a beneficio de la sala de primeros auxilios del pueblo.

Entre octubre y noviembre se hace la Fiesta del Gaucho y todo el pueblo se viste de fiesta, hay desfiles y muchas cosas ricas para comer

Para llegar al lugar es recomendable viajar en vehículo propio, ya que no transcurren colectivos ni micros, y hacerlo en un día donde no esté pronosticado lluvias o tormentas.