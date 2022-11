Buena noticia para Scaloni y la Selección Argentina a poco más de una semana para el Mundial

sábado 12 de noviembre de 2022 | 16:30hs.

Tras la confirmación de la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina comenzará la semana de trabajos el lunes a las 11 de la mañana de nuestro país, con una práctica abierta en el estadio Al Nahyan.

Para ese día Lionel Scaloni tendrá a sus disposición a poco más de la mitad del plantel: serán 14 los jugadores que se entrenen, con las presencias de Lionel Messi, quien mañana jugará con el PSG contra el Auxerre por la Ligue 1, Ángel Di María y Leandro Paredes, que también se sumarán el mismo lunes.

La práctica, que se podrá ver por TyC Sports, será 48 horas antes del último ensayo formal antes del debut contra Arabia Saudita. El miércoles, desde las 12.30, la Selección Argentina se probará contra Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi.

Los 14 jugadores que tendrá Scaloni en la Selección Argentina para la práctica del lunes

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Juan Foyth

Germán Pezzella

Cristian Romero

Nahuel Molina

Nicolás Tagliafico

Guido Rodríguez

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Leandro Paredes

Julián Álvarez

Ángel Di María

Lionel Messi

El calendario de la Selección en el Grupo C de Qatar 2022

22/11 - 07.00 | Argentina vs. Arabia Saudita, en Lusail.

26/11 - 16.00 | Argentina vs. México, en Lusail.

29/11 - 16.00 | Polonia vs. Argentina, en el Estadio 974.