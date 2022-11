El mensaje de Lionel Messi a los argentinos en la previa del Mundial de Qatar 2022

sábado 12 de noviembre de 2022 | 12:30hs.

Amenos de una semana que comienza a rodar la pelota en el Mundial de Qatar 2022 y en el día que Lionel Scaloni dio la lista de 26 jugadores que representarán a la Selección Argentina en la Copa del Mundo, Lionel Messi, capitán y bandera de la Scaloneta, le dedicó unas sentidas palabras a todos los argentinos.

Lionel Messi va por su quinto Mundial y luego de revelar, en diálogo con Olé, las claves del debut en Qatar 2022 y las enseñanzas que le dejó la Copa del Mundo de Rusia 2018, el capitán de la Selección Argentina apeló a su costado sentimental y abrió su corazón -celeste y blanco- para dedicarle un cálido mensaje a todo el pueblo argentino.

"Como siempre, siempre frente a alguna competición importante decimos lo mismo. Agradecido por todo el cariño de siempre. Estoy ilusionado como ustedes. Y bueno, esperemos de dar el máximo como siempre y de pelearla, se la vamos a pelear a cualquiera porque este grupo pelea todos los partidos de igual a igual, jugando mejor o peor. No tengo dudas de que no va a regalar nada, que pueda salir de la mejor manera y ojalá Dios nos ayude", esgrimió el astro argentino.

"Thiago mete una presión terrible", la revelación de Messi de cara al Mundial de Qatar 2022

"Está todo el país y hay una ansiedad muy grande. Pienso en Antonela. Thiago está todo el día mirando videos de la Selección. Lo que hablamos, posibles cruces, rivales, cuándo vamos, cuándo es el primer partido, el segundo... Está nervioso, ansioso. La verdad que mete una presión terrible", explicó Messi en una entrevista con Olé.

Está confirmado que toda la familia de Messi estará en Qatar para acompañar bien de cerca a Leo. Si bien todavía no trascendieron detalles, lo único que se sabe es que Antonela ya armó las valijas con las diferentes camisetas que llevarán los chicos para ir a los diferentes partidos.

Y consultado sobre una posible cábala para la Copa del Mundo, probablemente la última de su parte a sus 35 años, el delantero de PSG aclaró que no son de su devoción: "No, la verdad que no. Intento de que no, pero por ahí sí me agarra. Depende los momentos. Por ahí estoy pensando y cambio. En general no, bastante tranquilo. Una que haya sido durante toda la carrera y que no me olvide nunca, no".

La reacción de Messi con los intrusos: "No sabés qué mi... hacer"

"Está pasando muchísimo. De algunos me llevo un susto, como en el último partido de la Selección, que vinieron los de seguridad y hasta me pegaron a mí", expresó la Pulga, recordando el encuentro amistoso con Jamaica, en el que tres intrusos saltaron al césped (incluso uno intentó llevarse su firma en la espalda).

En ese sentido, destacó que "generalmente son muestras de cariño muy lindas" y aseguró que los hinchas "están locos" por arriesgarse de esa forma. "Con todo lo que significa, lo que hacen, sabiendo lo que les puede pasar después", afirmó.

"Aparte, no sabés qué mierda hacer. No sabés cómo van a actuar los de seguridad. A veces vienen agresivos y no hace falta tampoco. Son momentos incómodos para todos por lo que se genera", expresó el astro de la Selección Argentina.