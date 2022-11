Jazmín Beccar Varela será mamá junto a su novia

sábado 12 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

“Estamos felices, fue algo que buscamos y que gracias a Dios se nos dio. No podemos pedir más”, dice emocionada Jazmín Beccar Varela a Teleshow. A sus 36 años, la ex Rebelde Way anunció que será mamá junto a su pareja, Sofía Accattoli, con quien ya convive y tiene una familia ensamblada junto a Tito, su hijo de cuatro años fruto de su anterior relación con Franco Stivala.

“Nos conocimos por Instagram. Mensaje va, mensaje viene, nos quedamos chateando una vez y ahí nos dimos cuenta que era un gran lugar. Nos encontramos y desde ahí, nunca más nos volvimos a separar, porque nos agarró la pandemia, así que decidimos pasarla juntas. Y acá estamos”, confesó, enamorada sobre el inicio de esta relación que ahora, a través de la inseminación, tendrá un nuevo integrante.