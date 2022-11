El clima sigue siendo preocupante en el agro

sábado 12 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

La producción de yerba mate se encuentra teniendo serios inconvenientes con el clima. Octubre fue un mes con mucha lluvia y en lo que va de noviembre, por el contrario, hubo escasas precipitaciones. A esto también se le suman las plagas que atacan a las plantaciones y pueden dejar sin cosecha a los productores.

En la localidad de Ruiz de Montoya, José Alfonso Jungblut comentó a El Territorio que la situación es compleja ya que en octubre hubo mucha lluvia y poca brotación, a esto se sumó el intenso frío de la última temporada de invierno.

En referencia a las plagas, el colono argumentó: “En ese tema cuesta, si hay rulos hay que combatir y hay que ver con qué, porque todos los insumos están muy caros, aunque lo que mas afecta en estos momentos es el clima”.

Jungblut volvió a referirse a la cuestión climática y acotó: “El frío que hubo en octubre arrasó con el brote y también jugaron en contra las malezas, porque octubre fue lluvioso y no se podía trabajar con normalidad. El panorama es bastante complicado pero hay que aceptar lo que viene y salir adelante”.

En Jardín América, el productor Jorge Danyluk dio su panorama: “Por el momento la producción viene bien, aunque podríamos estar en la segunda brotación y las noches frescas atrasaron todo un poco”.

En este aspecto, dijo que fue algo inusual que haya tiempos de frío en plena primavera y que en parte de la provincia llegó a helar, lo que también afectó a la cosecha.

Al hacer referencia a las plagas, el jardinense contó: “En mi caso no tengo tantos pero sí hay el denominado taladro, que es una plaga preocupante porque no hay con qué combatirla, es muy difícil el seguimiento de esa plaga porque no se le puede meter un veneno para matar al insecto por el tema que la yerba es comestible”.

Danyluk destacó las últimas precipitaciones que hubo y espera que no haya una sequía tan complicada en el próximo verano como fue la de la temporada estival anterior.

“Las últimas lluvias vinieron muy bien, mas aún si se compara con lo que fueron los primeros meses del año porque fue muy preocupante, se secó mucha yerba pero después se pudo hacer una buena cosecha”, mencionó.

Seguidamente, añadió: “Espero que ahora no haya una nueva sequía porque volvería a complicar, no es bueno para las plantas cuando está en plena época de brotación”.

