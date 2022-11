Educación revisará los procedimientos de la Estudiantina

viernes 11 de noviembre de 2022 | 2:30hs.

La Estudiantina se despidió de su edición 73 con el impresionante show de scolas del viernes 4 y, en la tarde del miércoles la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) dio a conocer la lista de los campeones de este año.

Sin embargo, los ecos de esta fiesta estudiantil aún no se apagan y, al brillo y alegría de las jornadas tamboriles en la calle le continúa un retumbo opaco de denuncias públicas de irregularidades con la gran polémica que generó la sanción impuesta a la Epet 1 en el escrutinio, por la que los estudiantes se retiraron del conteo de votos y también lo hicieron en solidaridad los representantes de la Comercio 18, quedando así ambas instituciones fuera de competencia.

Ayer incluso -y ante las repercusiones que tuvo el proceder de Apes y la falta de una comunicación clara por parte de la entidad-, el Ministerio de Educación se expidió estableciendo una revisión extraordinaria del procedimiento y otorgó a partir de la fecha un plazo de 15 días hábiles para que las comisiones de Apes y los colegios acerquen todo informe y documentación de sanciones.

Por resolución ministerial N° 359 firmada el 10 de noviembre de 2022, el organismo consideró que “atento a las denuncias públicas de diferentes instituciones respecto al procedimiento de decisiones y aplicación de sanciones por los diferentes órganos de Apes y a efectos de salvaguardar la finalidad de la fiesta de los estudiantes Posadeños ‘Estudiantina’ se hace necesario dar lugar a una instancia extraordinaria de revisión de Procedimiento”.

En tanto, el presidente de Apes, Facundo Dowbusz, consultado por El Territorio aseguró que “aún no fuimos notificados” de la medida.

Samba y empatía

La Comercio 18, que se quedó fuera de la competencia al retirarse del escrutinio en apoyo a la Epet 1, realizó en la mañana de ayer una batucada en su tradicional sede de Rademacher y Comandante Espora.

Los chicos de cuerpo de baile y scola do samba hicieron el número de cierre de la actividad anual por el Día de la Tradición y fueron ovacionados por sus compañeros, que apoyaron la solidaria acción de sus representantes de no mirar para otro lado hacia lo que consideraron una injusticia.

Así lo explicaron la profesora asesora Karina Alonso y Helena Giersztunowicz, presidenta del centro de estudiantes de la Comercio y representante legal frente a Apes.

La Comercio 18 se solidarizó con la Epet 1 y pide cambios en la Estudiantina.

“Estuvimos en el escrutinio (el miércoles) como parte del equipo de la Comercio, el escrutinio provisorio comenzó a las 8 de la mañana y la Comisión Fiscalizadora informa que hay dos actas con sanción, una era para la Epet 1 y otra para otro colegio”, comenzó su relato la docente. Según su explicación, por reglamento de Apes, las actas de infracción son labradas por la Comisión de Inspecciones, “su ámbito son las noches de calle, el show de scola en el anfiteatro y los ensayos, sólo puede ajustarse a esos momentos, pero del Tribunal de Disciplina, que funciona dentro de la Comisión Fiscalizadora explican que hay una denuncia de un asesor hacia otro asesor, y el asesor denunciado fue desvinculado de la fiesta rápidamente, ya no era asesor”, expuso.

“Fue muy grande nuestra sorpresa y no podíamos creer lo que decían los abogados que por un caso de ‘supuesto grooming’, porque ellos remarcaron la palabra ‘supuesto’, de una persona que no era docente de la casa ni nada, y fue desvinculado como asesor por la escuela, se estaba castigando a toda una institución”.

Fue entonces cuando la Comercio consensúa su retiro. “Encontramos la sanción completamente fuera de lugar, y en nuestra escuela de Comercio nos enseñan la empatía, nos enseñan los valores de justicia y solidaridad, y fue así que hablamos y nos fuimos aunque eso significaba quedarnos afuera de la fiesta y nosotros participamos con mucho esfuerzo”, indicó por su parte Giersztunowicz.

“Nuestros profes nos enseñan que nuestras decisiones tienen consecuencia, nosotros nos quedamos sin la posibilidad de traer la copa pero creo que lo que hicimos no fue en vano, porque algo tiene que cambiar en la Estudiantina, nosotros somos un colegio humilde donde todo cuesta, pero tenemos una historia y queremos una Estudiantina que no discrimine, que sea alegría y no sufrimiento y que sea sana”, enfatizó la joven.

A su turno, la profesora se mostró emocionada por la educación de los jóvenes: “Para nosotros como profes y los directivos de la Comercio que nos acompañan en nuestra decisión, es un orgullo educar a estos jóvenes” y reflexionó, “sabemos que la escuela pública hoy es muy mirada, como que siempre lo privado es mejor, pero no es así, en la escuela enseñamos y educamos con valores, y los chicos se dan cuenta cuando se comete una injusticia”.

La voz del Janssen

Juan Romero, profesor asesor del Janssen, dio a este medio su versión de cómo ocurrieron los hechos y consideró que hubo muchas versiones falsas en el medio e infundadas sobre el colegio técnico que se quedó con el primer premio en banda de música y que todo esto “empañó lo que debía ser una fiesta de los estudiantes”.

“Lo que realmente pasó fue que se hizo una presentación sobre una agresión de parte de un asesor de la Epet 1 hacia un integrante de nuestra banda de música, esa presentación se la hicimos al presidente de Fiscalizadora para que informe a la Epet y al Tribunal de Disciplina, cosa que hizo, en presencia nuestra se le dio copia por escrito al asesor de la Epet, que al no hacer el descargo correspondiente a dicha acta, el Tribunal de Disciplina aplica la reglamentación y la sanción que corresponde”.

Y continuó: “La falta de presentación del descargo fue por parte del asesor y él dio una versión totalmente falsa que fue desmentida frente a todos los colegios presentes en el escrutinio, es decir, los demás asesores de la Epet se enteraron ahí que él había recibido ese escrito, la abogada del Ministerio de Educación también aportó diciendo que una semana posterior a recibir el acta el asesor de la Epet va hasta su oficina para hablar del tema”, y cerró, “están dando una versión distinta de lo que realmente pasó, lamentable la actuación del asesor -que miente a su propia gente- genera este malestar, ésto lo originó él al no cumplir con su función”.