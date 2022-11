Jennifer Aniston habló de su lucha por ser madre:“La pasé muy mal”

viernes 11 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

La actriz estadounidense Jennifer Aniston reveló en una entrevista reciente, que intentó ser madre y se sometió sin éxito a tratamientos de fertilidad durante una época muy dura de su vida, mientras recibía críticas por supuestamente priorizar su carrera sobre una familia.

Fueron muchas las especulaciones a lo largo de los años de los medios de comunicación sobre la maternidad de Aniston. En varias revistas, hasta aseguraron que fue el motivo del fin de su matrimonio con Brad Pitt. Sin embargo ella se negó a hablar del tema hasta ahora. Ahora, la actriz decidió romper el silencio e hizo un desgarrador descargo.

“Lo estaba intentando. Pero fue un camino muy complicado para mí. Todos esos años de especulaciones... La pasé muy mal. Mientras decían esas cosas estaba haciendo tratamientos, intenté la fertilización in vitro, tomaba tés chinos, lo que fuera que me ayudara a quedar embarazada. Habría dado todo si en aquel tiempo alguien me hubiera sugerido que congelara óvulos. Simplemente no lo pensé”, comenzó diciendo.

Luego, habló de su divorcio con Brad Pitt, en 2005. Los rumores decían que se habían separado porque ella priorizó su carrera, negándole al actor la posibilidad de ser padre: “Eran todas mentiras. Esa narrativa que me pintaba como una egoísta a la que sólo le importaba su carrera... Dios no permita que una mujer exitosa no quiera tener hijos. Todos decían que la razón por la que me dejó mi marido y por la que nuestro matrimonio se terminó era que yo me había negado a darle un hijo”.

La protagonista de la serie Friends (1994-2004), no obstante, asegura que tiene “cero remordimientos” por no haber sido madre e incluso siente “un poco de alivio” al no tener que pensar en la posibilidad de quedarse embarazada, algo que en su caso define como “un camino muy difícil”.

A esa etapa de su vida parece referirse cuando defiende que se siente más a gusto consigo misma a los 53 años que cuando era más joven, ubicando su peor momento a finales de su década de los 30 y principios de los 40.

“Por eso tengo tanta gratitud por todas esas cosas de mierda. Si no, me habría quedado siendo una persona con miedo, nervios y e insegura sobre quién era”, agrega la intérprete, que resume todo con un “Ahora me importa un pito”.

“El barco ha partido”

”Años y años de especulaciones... Fue realmente duro. Estaba sometiéndome a FIV (fertilización in vitro), tomando tés chinos, de todo. Estaba dándolo todo por ello. Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congelá tus óvulos. Hacete un favor’. Simplemente no lo pensás. Así que aquí estoy hoy. El barco ha partido”, dice la actriz.

Un freno a lo establecido

“Ahora tengo 53 años y no me arrepiento de nada. Acá estoy, el barco de la maternidad ya zarpó y de hecho me siento aliviada de no tener que pensar en esa posibilidad. Diría que entre los treinta y pico y los cuarenta pasé por cosas muy duras y eso me hizo convertirme en la persona que estaba destinada a ser. Por eso, me siento agradecida por todas las cosas malas que me sucedieron, porque de otra manera habría quedado estancada, siendo esa persona temerosa, nerviosa e insegura que era. Y ahora ya todo me importa un carajo”, agregó, desligándose de la presión que la sociedad impuso sobre ella.

Finalizando, la artista explicó cómo le afectaron los ataques mediáticos: “En aquellos tiempos, me tomaba todos los comentarios de manera muy personal. Pensaba ‘No tienen idea lo que me está pasando como persona, médicamente. No saben si no puedo o no quiero tener hijos’. No sabían nada y era todo muy hiriente y espantoso”.