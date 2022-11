Alumnos de la Comercio 18 hicieron una batucada solidaria en apoyo a la EPET 1

jueves 10 de noviembre de 2022 | 20:58hs.

Los estudiantes de la Comercio 18, que quedaron fuera de competencia en la Estudiantina 2022, al solidarizarse con sus pares de la Epet 1 y abandonar el escrutinio realizado ayer por Apes.

Hoy realizaron una batucada en el patio escolar, los reyes de la samba hicieron bailar a todos y celebraron igual aunque este año no hubo copa, "porque en nuestra escuela nos enseñan los valores de la empatía, la solidaridad, la justicia. Y vimos que en el escrutinio se estaba cometiendo una injusticia con 400 chicos de la Epet y entonces nos fuimos", contó Helena Giersztunowicz, presidenta del Centro de Estudiantes de la Comercio 18 y representante legal ante Apes.

"Creemos que lo que hicimos no fue en vano, la Estudiantina tiene que cambiar, nosotros somos un colegio humilde y nos cuesta participar, cada escuela hace un esfuerzo en participar, lleva mucho trabajo. Nosotros queremos una Estudiantina que no discrimine a nadie, que incluya, que sea para disfrutar y no para sufrir. Que sea una fiesta sana", pidió la adolescente.