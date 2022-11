Buen balance para los misioneros

jueves 10 de noviembre de 2022 | 8:24hs.

Misiones cerró una participación histórica en un Nacional de Levantamiento Olímpico con varias medallas, una campeona argentina y mejora en todas las marcas de los atletas que representaron a la Asociación Misionera de Pesas, en la Universidad de La Punta, en San Luis.

Ayer, en el cierre de las presentaciones para la Tierra Colorada, Agustina Wall (sub 15) fue cuarta en arranque, Silvina Petit (sub 17) también arañó el podio con un cuarto lugar en arranque, envión y total; y Enzo Dallman (absoluto) fue quinto en arranque con una gran marca de 110 kilos alzados.

El martes, la posadeña Ariana Ocampo (15) logró consagrase campeona argentina en sub 15, hasta 55 kilos, en arranque. Además tuvo cuatro medallas de plata y una de bronce, entre la categoría sub 15 y sub 17, ya que fue parte de ambas, con una tremenda cosecha para la posadeña que en sólo un año y medio En arranque Ariana ganó la de oro con 57 kilos levantados, 71 kilos en envión y un total de 128 kilos.

Además, el posadeño Ramiro Maidana categoría absoluta 67 kilos, también se subió al podio. Fue bronce en envión, con 120 kilos alzados, fue y bronce total olímpico, con 210.

El lunes, Misiones ya había comenzado el torneo con buenas nuevas de la mano del obereño David Pereira y la posadeña Bianca González, ambos en sub 15, quienes conquistaron seis medallas en total.

González con bronce en arranque, envión y total olímpico; el obereño David Pereira, del Akclis Gym, se consagró subcampeón y obtuvo tres medallas de plata.

Con tan sólo 12 años, el obereño compitió en la categoría hasta 55 kilos, donde consiguió un total olímpico de 132 kilos, con 59 de arranque (rompiendo su propio récord y estableciendo una nueva marca provincial en su categoría) y 73 kilos de envión. De esta manera, el balance es sumamente positivo para la delegación misionera que fue acompañada por el profesor Rafael Larraburu, quien también presidente de la Asociación Misionera de Pesas, y se mostró muy feliz por los logros de los siete atletas.