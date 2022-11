Denunció que intrusos destruyen sus propiedades

jueves 10 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

El Mirador de la ruta provincial 6, en Colonia Alberdi, ofrece una de las vistas más privilegiadas de la zona Centro por la belleza de la naturaleza del entorno.

Pero esas bondades contrastan con lo que desde hace varios meses padece Jorge Zerpp, un jubilado que decidió invertir en el lugar y adquirió una chacra de 25 hectáreas, en la cual planificaba cultivar y construir una casa de fin de semana para compartir con su familia.

Todos esos planes se frustraron meses atrás, cuando según el expediente que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, un grupo de personas tomó parte de la propiedad y edificaron varias viviendas.

De todas formas, la intrusión en sí misma no fue el único perjuicio que afronta el propietario, ya que desde febrero a esta parte personas no identificadas incendiaron y destruyeron las dos viviendas que Zerpp construyó en el terreno.

En diálogo con El Territorio, Viviana Zerpp precisó que el inconveniente se habría suscitado porque “una fracción de la chacra fue vendida ilegalmente por la hija de un tío de mi papá, y si bien recurrimos a la Justicia, al día de la fecha no tuvimos una respuesta favorable y cada vez hay más problemas”.

En tal sentido, mencionó que su papá “está sufriendo un permanente hostigamiento, le prenden fuego y destruyen todo lo que levanta y las autoridades no toman cartas en el asunto”.

Precisó que en febrero pasado incendiaron una casa de madera, tras lo cual iniciaron la construcción de una base de material para una segunda estructura, la cual fue destruida la semana pasada.

“Ya le quemaron una casa y destruyeron otra y la Policía no investiga. La primera vez fueron a ver, pero no avanzaron en nada. La segunda vez ni siquiera fueron a ver. No entendemos lo que pasa, nos sentimos impotentes, desprotegidos”, lamentó. z