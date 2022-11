Registran una inusual suba de virosis respiratorias en población pediátrica

jueves 10 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Los cuadros respiratorios están siendo un motivo constante de consulta en las guardias pediátricas en lo que va de este mes, escenario completamente atípico según consideraron los especialistas.

En ese sentido, Oscar López, infectólogo del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, vio con preocupación la inusual aparición de casos de adenovirus en noviembre y la comparó con la situación vivida en febrero de este año que se trató de un fuerte aumento de influenza A en la población pediátrica.

“Hay muchos casos de virosis respiratoria que son sugestivos de un virus que se llama adenovirus. Son sugestivos porque el adenovirus tiene algunas características que no todas las virosis respiratorias tienen, suele tener vómitos y diarrea, anginas con placas o con un exudado blanco en la garganta, mucha fiebre y conjuntivitis. Hay muchos niños con este cuadro”, sostuvo López en diálogo con El Territorio.

“No es común para esta época del año, por eso nos llama la atención, y nos preocupa por algo que se viene, que es el dengue, y empieza con fiebre. Un niño puede estar transitando ambos cuadros. Tampoco hay que dejar de vacunar a los niños contra la gripe”, recomendó el médico.

En esa línea recomendó: “Les pido a los papás que, si sus niños están cursando una virosis respiratoria, no los envíen a la escuela porque pueden contagiar a un compañerito que tiene contacto con alguien que tenga factores de riesgo. Debemos ser solidarios”.

Si bien no reflejó en números ni porcentajes el incremento de esta demanda específica, señaló que el nosocomio atiende unas 400 consultas diarias.

Asimismo, Guido Barreyro, pediatra que se desempeña en el ámbito privado y además está a cargo del Consultorio Post Covid del Instituto de Previsión Social (IPS), confirmó: “Hay muchos casos de influenza, parainfluenza y adenovirus”.

“Tuvimos un pico atípico en enero, febrero y marzo, luego una caída y después aparición de los adenovirus y sincicial respiratorio. Hace un mes los estudiantes que viajaron a otras provincias trajeron el rebrote de influenza, también en una época atípica”, argumentó respecto a los factores que pueden influir en este contexto.

Y agregó: “Aflojaron las medidas de prevención por hastío de la población, sumado a las temperaturas inusuales, mañanas muy frías y tardes muy calientes”.

Por otro lado, para tener una referencia del impacto en el sector docente en contacto con los niños a diario, desde la Dirección de Salud Laboral del Consejo General de Educación (CGE) señalaron que el 21% de las licencias cortas registradas entre febrero y noviembre fueron por gripe (ver Ausentismo por influenza…).

Adenovirus

“No les pedimos dosaje de adenovirus a los niños porque no es de rutina. Se pide por una cuestión epidemiológica nada más”, destacó López, a lo cual compartió la realidad en el Hospital de Pediatría: “La influenza no es que sea el agente etiológico más frecuente en este momento. En el hospital se internan los casos más serios y ahí puede ser que haya algún predominio de influenza, pero no es nada significativo”.

“Preocupa que los papás creen que como se diagnostica influenza, deben tomar oseltamivir. Eso no es así. Hay un criterio que deberían cambiar los médicos y es que solamente pedirle medicación (entre quienes den positivo para influenza) a aquellos niños que tienen factores de riesgo: cardiópatas, obesos, con cáncer en tratamiento. A ese niño le voy a pedir para ponerle nombre y apellido a su enfermedad tipo gripal o influenza que tiene”, aseveró.

“La indicación es para niños y adultos con factores de riesgo, no para darlo a todo el mundo”, insistió, al tiempo que deslizó: “No son remedios que no tengan reacciones adversas. Suelen producir muchos vómitos, algunas diarreas, algunos problemas renales”.

Episodio e investigación

“Lo que hoy está circulando, que vemos, algo por investigación y algo por aproximación clínica, es adenovirus y algunas influenzas. Las virosis respiratorias son todas aquellas que producen fiebre, mocos, picazón de garganta, tos y que a veces afectan los bronquios y otras sólo la vía aérea superior. Tienen algunas particularidades en común, son todas autolimitadas, empiezan y terminan solas, no hay que pedir antibióticos ni antivirales”, indicó.

“Todas tienen más o menos las siguientes características: duran entre siete y diez días, del primero al quinto día es la fase en la que peor se está, con fiebre, dolor de cuerpo, de cabeza, congestión sin moco, pica y raspa la garganta; del tercer al quinto día empieza la fase catarral, largan catarro por la nariz, en la tos o en el vómito. Es una fase evolutiva normal de la enfermedad”, enumeró.

“Todos los tratamientos que uno puede hacer en estos siete a diez días son sintomáticos, es decir, para bajar la fiebre, calmar el dolor de cuerpo, fluidificar más las secreciones y, en algunos casos, aunque está muy discutido, el descongestivo nasal. El vapor de agua para aflojar el catarro o moco son las medidas que uno debe tomar”, aconsejó.

Además, López contó: “En febrero de este año tuvimos varios niños grandes internados con gripe por influenza, fue el primer dato que llamó la atención. Nuestro hospital es uno de los cinco del país que están estudiando los cuadros virales, estamos reportando todo para un trabajo a nivel nacional. Nuestro hospital ha tenido este y otro trabajo más que estamos por encarar ahora, ha sido elegido para trabajar sobre el tema”.

Vacunación

“No se olviden que la vacuna de la gripe es de la cepa del 2022, en marzo del año que viene va a aparecer la cepa 2023 y hay que ponerse de nuevo la vacuna antigripal”, remarcó.

“La recomendación es para todos. El Estado provee la vacunación gratuita de seis meses a dos años y, de dos años en adelante, a todos aquellos con factores de riesgo: el asma grave, el niño con cardiopatías, con sindrome de Down, lesiones neurológicas severas, el diabético, el obeso, el niño con problemas renales graves en tratamiento, con cáncer, con tratamientos inmunosupresores de corticoides por ejemplo. Son niños con las defensas bajas que tienen la indicación de colocarse la vacuna independientemente de la edad”, instó el infectólogo.



Ausentismo por influenza

Gaspar Arguello, titular de la Dirección de Salud Laboral del Consejo General de Educación (CGE), se refirió a las licencias por cuadros respiratorios en el personal educativo.

“Respecto a licencias cortas, artículo 43, entre 1 de enero y 9 noviembre del 2022 hubo 56.392, de las cuales el total por grupo fueron 11.873, lo que hace el 21% de las licencias cortas, no fueron identificadas serológicamente 9.682 y sí fueron identificadas 2.191; y a la vez, de ese último número fueron gripe A 39 y al grupo influenza B, 2.152”.

“La cantidad de días es variable de acuerdo al diagnóstico, pero tienen derecho de tomarse hasta 30 días en el año (licencias cortas). Puntualmente en lo que respecta a influenza, va de tres a siete días”, detalló Arguello.