El Monte resuena en acordes de Ramón y jóvenes talentos

jueves 10 de noviembre de 2022 | 2:00hs.

Devoto del misterio del monte, Ramón Ayala buscó ser siempre enigmático en su titanica obra artística, pero a la vez, directo y literal a la hora de manifestar sus argumentos y anhelos, y transmitir su sabiduría.

Así, con 95 años pisando firme esta tierra, El Mensú decidió no sólo encomendar la tarea de exponer sus gualambaos en formato sinfónico con orquesta, sino también dejar el legado y desafío de definir la identidad misionera, encontrar lo que nos hace únicos e inigualables y explotarlo. Eso es lo que le pidió a Joselo Schuap en un reencuentro de hace unos meses, y ahora, en parte, se concretará con un concierto sinfónico en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento.

‘‘El homenaje a Ramón Ayala en el Teatro Lírico responde a un pedido del propio Ramón, que sueña con ver sus gualambaos sonando con arreglos sinfónicos’’, arrancó confirmando Schuap, músico que hoy también lleva la cartera de Cultura. Según el funcionario, Ayala puntualizó en que ‘los misioneros tenemos el deber de saber quienes somos’. ‘‘Eso me dijo y para mí es un leitmotiv de la vida que sigue y que tenemos que construir entre todos’’, marcó Joselo.

Para avanzar en esta traducción a lo sinfónico, el primer capítulo tuvo a Ramón como espectador de lujo en el Centro Cultural Kirchner el domingo en un despliegue tanto memorable como emotivo que se replicará ahora en Posadas. ‘‘Concretamente se trata de cumplirle el sueño a Ramón y que esto también le redunde en beneficios económicos que necesita, teniendo en cuenta que siempre fue un gran trabajador y que en estos últimos tiempos por pandemia y salud no se está pudiendo desarrollar’’, completó Schuap.

En total más de 30 músicos en escena están coordinando en tiempo récord, un espectáculo con eje en nueve gualambaos seleccionados especialmente por Ayala. ‘‘Con Gonzalo (Bobadilla Oliva) nos dividimos las obras y nos pusimos a hacer los arreglos. Algo que por ahí te lleva medio año, lo sacamos en menos de un mes’’, alegó Juan de Dios Rivas que además de arreglador, se suma a la orquesta.

‘‘Lo que tiene de particular el gualambao es esta cuestión de imprimir todo el misterio del monte en cuestiones musicales’’, retrató Bobadilla Oliva.

En coincidencia, quien dirige la batuta, Nicolás Albornoz, destacó la complejidad del género creado por Ramón y lo equiparó a la polirritmia propia que coexiste en la naturaleza de la selva.

Entendiendo que es un honor y una pequeña devolución al mayor referente de la provincia, los artistas recalcaron que el gualambao lleva consigo toda la singularidad de la Tierra Colorada. ‘‘Es muy pictórico, Ramón es un pintor de la música. De alguna forma todos los paisajes y las voces del monte las retrata en sus temas con un armado textural’’, comprendió de Dios Rivas.

En cuanto a la parte técnica, Albornoz explicó que la orquesta estará compuesta por ‘cuerdas, arpas y maderas (flauta, oboe, clarinete y fagot)’ y suma herramientas novedosas como el xilofón.

‘‘Tuvimos parámetros definidos por Ramón para orquestar, tenía la necesidad de que haya mucho unísono, de que la armonía original se respetase en un 80 por ciento ’’, sumó Bobadilla Oliva que ponderó el género tiene ‘‘los ritmos bien definidos y con características específicas que lo hacen único’’.

Para engalanar aún más el espectáculo, que en este caso Ramón seguirá via streaming, Cacho Bernal dirá presente en el homenaje. Como quien desarrolló la percusión del gualambao, Albornoz, de Dios y Bobadilla marcaron la autoridad de Bernal y su ineludible aporte de medio siglo al legado de Ayala.

Si no eres poeta, artista, ni guerrero, piensa que eres una partícula de Dios: nada importa más que tu existencia…arrancó diciendo la voz en off de El Mensú que se expandió por todo el CCK. Y aunque en este caso su poética en prosa no esté presente, la magia de su decir se expresará en acordes musicales. Vibrando y alentando a descubrir la verdadera esencia misionera. z

Para agendar

Gualambao sinfónico

El miércoles a las 20 en el Teatro Lírico se desplegará Gualambaos, concierto sinfónico para Ramón Ayala,una propuesta que combina a más de 30 músicos del Parque del Conocimiento dirigidos por Nico Albornoz, la participación especial de Cacho Bernal y arreglos de Juan de Dios Rivas y Gonzalo Bobadilla Oliva.