Grabois escrachado en el aeropuerto de Ezeiza

miércoles 09 de noviembre de 2022 | 11:19hs.

En las últimas horas, el nombre de Juan Grabois fue noticia por un momento que debió vivir. Al arribar al Aeropuerto Internacional Ezeiza, luego de un viaje a Roma, el dirigente social fue increpado por un grupo de personas que realizaba la fila en la zona de Migraciones. Los presentes grabaron la situación y la escena se difundió en redes sociales.

A lo largo de los últimos años, se dieron a conocer distintos “escraches” a figuras reconocidas en el ámbito político, ya sean dirigentes o personas relacionadas con un sector por sus opiniones o su labor social. En ese sentido, la situación que vivió Grabois en Ezeiza no es el primer hecho de este tipo que ocurre en la historia reciente.

En esta ocasión, el líder del Frente Patria Grande, movimiento social identificado con el peronismo y con un sector del Frente de Todos, se encontraba en el aeropuerto luego de un viaje que realizó a Italia para reunirse con el Papa Francisco, con quien mantiene un vínculo cercano. Al grito de “¡fuera!”, decenas de personas lo abuchearon y se manifestaron contra su presencia en el lugar. “¡Fuera, fuera, no lo dejen hablar!”, sentenciaron los pasajeros.

En uno de los videos que se viralizó, el referente de la izquierda apuntó directamente contra una de las personas que lo increpaban y le preguntó su nombre: “Vos sabés mi nombre y yo no se el tuyo ¿Cómo te llamas? No te animás a decir tu nombre. Sos un c...”.

“¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que nosotros tenemos coraje”, se lo escucha decir al dirigente social en otro de los videos, visiblemente molesto por tener que enfrentar esta situación.

Ante sus palabras, los gritos se multiplicaron. “Yo nunca le robé absolutamente nada a nadie. Laburé toda mi vida”, agregó Grabois, en un escenario que afortunadamente no llegó a escalar a la violencia física. A varios metros de distancia del dirigente social, una de las personas que grabó la situación lanzó irónico: “Bienvenido al paraíso”.

Finalmente, según fuentes oficiales de La Nación, un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró sacarlo de la fila y así lo alejó del lugar del conflicto.

A partir de la difusión de ambos videos, se generó mucha polémica y discusión en redes sociales. Allí, mientras que muchos usuarios repudiaron el escrache, otros apoyaron y arengaron a difundir aún más el tenso momento que se vivió en Ezeiza.

Foto: Internet

El descargo de Grabois tras ser escrachado en Ezeiza

Tras el tenso momento, el dirigente social explicó a PERFIL lo sucedido: "Básicamente me estaba defendiendo de una veintena de personas que comenzaron a difamarme en Migraciones. No voy a aceptar que por odio ideológico se pretenda suprimir y amedrentar a ningún dirigente de ningún partido u organización, y reivindico el derecho a defensa frente a cualquier forma de agresión grupal, física o verbal".

"Además, no acepto la supuesta superioridad moral de ningún agresor y si me dicen vago, pregunto de qué trabajan ellos y les cuento de qué trabajo yo. Si me dicen chorro, niego la acusación y pregunto cómo andan con sus propias obligaciones legales, etc. El fascismo avanza cuando nos dejamos amedrentar por patotas sean organizadas o espontáneas que se sienten con derecho a agredir al que piensa distinto", comentó Grabois.

Luego, contó una situación posterior que no quedó registrada por las cámaras: "Vino una abuelita, me abrazó, me pidió una foto, me dijo algo lindo y se callaron todos. A veces un gesto de amor silencia una situación violenta. Se lo agradezco mucho. Era una señora que vivía en Alemania. Pero seguía nuestro trabajo acá".