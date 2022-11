Maura Healey: Estados Unidos tendrá su primera gobernadora abiertamente lesbiana

miércoles 09 de noviembre de 2022 | 10:31hs.

Tras las elecciones estadounidenses de medio término llevadas a cabo este martes 8 de noviembre, la demócrata Maura Healey, de 51 años, se convirtió en la primera gobernadora lesbiana de Estados Unidos, luego de imponerse cómodamente en el estado de Massachusetts por sobre el republicano Geoff Diehl.

"Para todas las niñas y todas las personas LGBTQ. Pueden ser lo que quieran", expresó Healey, reconocida por su lucha en busca de ampliar los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer y su trabajo particular por las personas transgénero.

Healey derrotó al republicano Geoff Diehl, un ex representante estatal que contaba con el respaldo del ex presidente Donald Trump. Su elección devuelve el cargo de gobernador a los demócratas tras ocho años de liderazgo republicano bajo el popular gobernador Charlie Baker, que optó por no presentarse a la reelección.

La actual fiscal general del distrito llevó la gobernación de este estado a los demócratas, dado que antes estaba en mano de los republicanos con el gobernador Charlie Baker, un republicano moderado que podría haber disputado su tercer mandato pero optó por no presentarse.

El triunfo de Healey también fue celebrado por la organización Campaña de Derechos Humanos, la mayor defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos. "Esta noche, Maura Healey ha hecho historia, convirtiéndose en la primera gobernadora lesbiana del país", manifestaron.

Luego de la victoria electoral de la candidata demócrata, quien será acompañada por Kim Driscoll como vicegobernadora, Massachusetts pasó a tener dos mujeres como autoridades máximas del estado por primera vez en la historia.

Durante la campaña, Healey prometió ampliar los programas de formación laboral, hacer más asequibles las guarderías y modernizar las escuelas. Healey también ha dicho que protegerá “el acceso al aborto seguro y legal en Massachusetts” tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade.

Por su parte, los primeros resultados electorales también dejan el caso de Nuevo Hampshire, donde el demócrata James Roesener, de 26 años, se convirtió en el primer hombre transgénero elegido para formar parte de la legislatura estatal.

Cabe mencionar que estas elecciones de medio término fueron las primeras en la historia estadounidense donde se presentaron candidatos LGBTQ+ en los 50 estados del país. Asimismo, del total de aspirantes, un 90% pertenece al Partido Demócrata del actual presidente Joe Biden.