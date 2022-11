Mora se habitúa al afuera y entiende que la edición de GH no la favoreció

miércoles 09 de noviembre de 2022 | 8:45hs.

La misionera Mora fue la última expulsada de la casa de Gran Hermano. El público la echó con el 60,7% de los votos y las críticas que recibió en las redes sociales fueron lapidarias. No gustaron las actitudes y las alianzas que forjó especialmente el supuesto bullying que muchos consideraron le hizo a Agustín Grandis, uno de los candidatos de la gente.

‘‘Siento que lo que está pasando afuera y adentro de la casa son dos mundos completamente distintos, con lecturas muy diferentes. Yo quería mostrarme tal cual soy yo, pero creo que no es un objetivo que se cumplió. Si bien sí me mostré tal cual soy, las cosas que más se marcaron no me representan para nada”, dijo entre otras cosas.