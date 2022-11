Medallas al por mayor para Misiones

miércoles 09 de noviembre de 2022 | 8:26hs.

Misiones tiene futuro en levantamiento olímpico. Los ‘Peques’ de la Tierra Colorada se alzaron con un arsenal de medallas en los dos primeros días del Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico que se está llevando adelante en la Universidad de La Punta, en San Luis.

Ayer, la posadeña Ariana Ocampo (15) y una de las destacadas pesistas de Misiones -recientemente fue cuarta en el Sudamericano de Lima con la selección- logró consagrase campeona argentina en sub 15, hasta 55 kilos, en arranque. Además tuvo cuatro medallas de plata y una de bronce, entre la categoría sub 15 y sub 17, ya que fue parte de ambas, con una tremenda cosecha para la posadeña que en sólo un año y medio está teniendo logros importantísimos para sus 15 años.

“Fueron muchos los nervios, no pensé que iba a llegar a tanto”, explicó Ariana que ayer emuló lo logrado en los reciente Juegos Evita en Mar del Plata donde también fue oro con 128 kilos en el total. Ayer, en arranque Ariana ganó la de oro con 57 kilos levantados en arranque, 71 kilos en envión y un total de 128 kilos.

En cuanto a las sensaciones, la posadeña representante del Gladiador Gym, explicó, con la frescura de un adolescente, estar “muy contenta porque el año pasado en mi primer nacional no había ganado nada y quedé sexta; y ahora en mi segundo nacional ver tantas medallas es muy loco”.

Por su parte, ayer en el cierre de la jornada, el posadeño Ramiro Maidana categoría absoluta 67 kilos, se subió al podio. Fue bronce en envión, con 120 kilos alzados, y bronce total olímpico, con 210.

El lunes, Misiones ya había comenzado el torneo con buenas nuevas de la mano del obereño David Pereira y la posadeña Bianca González, ambos en sub 15, quienes conquistaron seis medallas en total.

González, también del Gladiador Gym, logró alzarse con tres bronces en la categoría hasta 49 kilos, en arranque, envión y total olímpico.

En arranque alzó 49 kilos, fueron 54 en envión y el total olímpico de 94 para terminar en el podio en las tres modalidades.

Un pequeño gigante de Oberá

En tanto, al igual que hace diez días en los Juegos Evita de Mar del Plata, el obereño David Pereira, del Akclis Gym, se consagró subcampeón y obtuvo medallas de plata en el Campeonato Nacional.

Con tan sólo 12 años, el obereño compitió en la categoría hasta 55 kilos, donde consiguió un total olímpico de 132 kilos, con 59 de arranque (rompiendo su propio récord y estableciendo una nueva marca provincial en su categoría) y 73 kilos de envión.

Por falta de apoyo, el entrenador Cristhian Aquino no pudo viajar ya que le cedió su lugar a una atleta de Posadas.

De todas formas, Aquino asistió a su pupilo desde Oberá y celebró otro gran logro de ‘la Joya’. Hoy será la última jornada para los misioneros con el estreno en la competencia de la mano de Agustina Wall (sub 15), Silvina Petit (sub 17) y Enzo Dallman (absoluto).

“Tenemos un semillero tremendo y para rato. Ya incursionamos para representar al país en el Sudamericano de Perú con Arana, con tan sólo 15 años, con un terrible logro con cuarto puesto y como misioneros tenemos que estar orgulloso de nuestros peques”, resaltó contento el entrenador Rafael Larraburu, promotor en la provincia del levantamiento olímpico y presidente de la Asociación Misionera de Pesas, quien en San Luis también está a cargo del equipo de la Tierra Colorada.

Para finalizar, Rafael apuntó también a la necesidad de mayor apoyo para las pesas en Misiones, sobre todo en levantamiento, un deporte olímpico.

“Necesitamos más apoyo, más aún en estos tipos de disciplinas olímpicas, que trascienden con las marcas que hacen y pueden ir a Nacionales, Sudamericanos, Panamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos. Realmente hay que darle importancia a los deportes federados y que forman parte del COI (Comité Olímpico Internacional)”.