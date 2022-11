Ingresaron a un supermercado y robaron más de 5 millones de pesos

miércoles 09 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

En una zona estratégica de Puerto Iguazú se encuentra un supermercado chino al que en horas de la tarde del lunes, en cuestión de minutos, ingresó un grupo de cuatro personas extranjeras que se robó más de 5 millones de pesos que se econtraban en un depósito.

En el marco de las pesquisas, un hombre de nacionalidad peruana fue detenido poco después y en cercanía al lugar del hecho.

El implicado, identificado como Edwin B. (48), se encuentra a disposición de la Justicia al tiempo que continúa la búsqueda de sus cómplices y del dinero sustraído que se trató de pesos, reales y dólares.

El episodio se registró luego de que un empleado del supermercado denunció a la Policía que tres hombres y una mujer con acento extranjero ingresaron al local cerca de las 19.30 y robaron una importante suma de dinero que se encontraba en el depósito del comercio, ubicado sobre la avenida Misiones de la Ciudad de Las Cataratas.

Según el denunciante, algunos de los integrantes del grupo lograron distraer al personal del comercio y uno de ellos se dirigió a un sector de depósitos donde logró ingresar y sustraer 3 millones de pesos argentinos, 20 mil reales brasileños y 2.500 dólares estadounidenses.

Voceros judiciales manifestaron que continúan las pesquisas con la búsqueda de los otros implicados al tiempo que se sospecha que los asaltantes tuvieron la complicidad de personas que conocían el movimiento de dinero y de personas dentro del comercio.

Esto es en tanto que, días previos, la dueña del supermercado había extraviado la llave del depósito que posee una cerradura que se abre únicamente desde afuera y con la necesidad de la mencionada llave.

Este medio se acercó a dialogar con las personas damnificadas pero la dueña del supermercado manifestó, en pocas palabras, que no brindará entrevistas y los empleados no están autorizados a hablar. Aparentemente la propietaria del local no habla castellano fluidamente, motivo por el cual es su hija quien se comunica con los empleados y con los clientes.

El operativo

Tras el llamado del denunciante los agentes policiales de distintas dependencias fueron alertados de lo sucedido y el personal de la División Comando Radioeléctrico, que realizaba recorridas de prevención, avistó a un hombre y procedió a su detención, según fuentes de la fuerza.

El sospechoso intentó saltar un muro sobre la avenida Alvar Núñez, a unos 100 metros desde donde se produjo el robo, pero fue detenido e identificado como Edwin B. (48), de nacionalidad peruana.

El hombre aprehendido fue trasladado a la Comisaría Tercera a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú,a cargo del juez Martín Brites.

El negocio, en tanto, se encuentra ubicado en una zona de mucho movimiento y por ello registra un importante número de clientes diarios. En ese contexto, los pesquisas obtuvieron el material fílmico de las cámaras de seguridad del local y testimonios con los cuales trabajan para la localización de los demás asaltantes y posibles cómplices internos.

Cabe mencionar que se estima que los delincuentes ingresaron al país desde Brasil por un acceso inhabilitado y en esta línea no se descarta que la huída haya ocurrido por el mismo cruce ilegal.



Claves del caso

El ingreso al local. El comercio se encuentra en una zona estratégica de la ciudad por lo que el ingreso de clientes es habilitual y constante por lo que el grupo no debió forzar la seguridad.

La denuncia. Un empleado del local alertó a los agentes policiales que habían ingresado cuatro extranjeros que distrajeron al personal y lograron ingresar y sustraer el dinero del depósito.

La llave. Se busca establecer un posible extravío de la llave del depósito, por parte de la dueña, y cómo los ladrones ingresaron sin forzar la cerradura y sólo se abre desde afuera.