Alcoholemia: advierten cuándo se procede al secuestro del auto

miércoles 09 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Con noviembre arranca la agenda de actividades festivas, desde despedidas entre compañeros de trabajo, reencuentro de amigos, cierre de ciclos y obviamente las fiestas de egresados como así Navidad y Año Nuevo.

El consumo de alcohol está implícito en la mayoría de los eventos, por lo cual la conducción responsable es un tema que vuelve a estar en el tapete.

Posadas cuenta desde el 2016 con una ordenanza que prevé sanciones para los automovilistas que sean sorprendidos con alcohol en sangre, indistintamente de la medida (así sea 0,1). Las medidas aplicadas también van desde multa a la retención del vehículo, más quita de puntos o directamente retención del carnet habilitante para conducir.

La sanción económica por manejar alcoholizado ronda actualmente los 101 mil pesos, considerada una de las faltas más graves.

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 -a la que Misiones está adherida- hay determinados casos en los que la Policía provincial puede ordenar la retención preventiva de un vehículo como el momento en que el conductor se encuentre alcoholizado, si posee una patente o papeles adulterados o si transporta sustancias ilícitas. Sin embargo, esto depende de la jurisdicción, la metodología y la logística.

“Hay localidades que no tienen grúa ni depósito, y no pueden hacer manejar al conductor alcoholizado”, analizó en diálogo con El Territorio, el abogado y titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Luis Di Falco. “Cuando una persona se encuentra alcoholizada, manejando un vehículo, se aplica el Código de Contravenciones y Faltas -Ley 2800-. Por consiguiente, según nuestra legislación una persona que esté alcoholizada debería ir presa pero no todos los casos ocurren así”.

El letrado explicó que “el detenimiento se hace por medio de la Policía, no lo pueden hacer los inspectores municipales” y que la Ley Nacional de Tránsito “prevé la posibilidad de que un tercero autorizado maneje el vehículo; se le podría permitir que lo lleve”.

Sin embargo, aclaró que “si la autoridad considera que esa persona puede intercambiar la conducción más adelante con quien está alcoholizado, puede secuestrar el vehículo”. Es decir, la normativa establece que el agente tiene como opción ceder el manejo pero no está obligado a hacerlo.

Otros casos de intervención

Otros motivos en los podría ordenarse la retención preventiva del vehículo “corresponde si viajan con una patente visiblemente adulterada, o si la documentación resulta adulterada”, pero también “si se transporta algún tipo de sustancias ilícitas y se descubre visualmente, la autoridad puede pedir al Juzgado por teléfono que se secuestre el vehículo, es una orden que se pide en el momento”.

“Se trata de una retención preventiva por no cumplir con los requisitos para circular, por lo que el vehículo se traslada al corralón municipal en resguardo del Juzgado de Faltas”, señaló el técnico superior en Seguridad Vial, Rubén Tamis, en una entrevista con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Al mismo tiempo, advirtió que “la alcoholemia positiva es una de las infracciones más graves que hay, vemos constantemente las consecuencias de los daños causados por conductores que tomaron”.

En ese sentido, indicó que “hay siete infracciones al tránsito por las cuales se puede retener la licencia de conducir y se entrega la boleta de situación del inculpado, la cual permite circular por 30 días. El exceso de velocidad, conducir a contramano, no respetar los semáforos y la falta de verificación técnica implican multa y retención de la licencia, pero no del vehículo”.

“Si falta el seguro, circulo sin casco o da alcoholemia positiva se puede retener la licencia y el vehículo”, profundizó.

El agente agregó que “no se puede labrar un acta de infracción por falta de comprobantes de pago de patente sin que haya un soporte informático para verificar que el vehículo realmente debe ese abono. No se puede multar sólo porque falte el papel si hoy con un teléfono se puede corroborar”.

Y en el caso de tener una retención preventiva del vehículo, el encargado del Consejo de Seguridad Vial señaló que “la persona tiene que ir al Juzgado de Faltas interviniente con el acta de contravención, el acta de infracción o la boleta del inculpado. Ahí tiene que poner las cosas en condiciones dependiendo de si hubo multa, acarreo y estadía en el depósito o corralón”.

Matafuegos y baliza

Además, el matafuegos y la baliza son obligatorios. “El matafuegos vencido no sirve y en el baúl tampoco, tiene que estar al alcance del conductor debidamente sujeto. La baliza triangular debe ponerse a por lo menos 30 metros del vehículo en caso de un desperfecto técnico. Si no tengo eso, el vehículo se va al corralón”, definió el agente Rubén Tamis.

“Recomendables son el botiquín de primeros auxilios y el chaleco reflector. Si voy a otro país tengo que interiorizarme con sus normativas como visitante”, concluyó.



Documentación; obligaciones y recomendaciones

Licencia de conducir vigente. Se puede presentar de manera digital por el formato de la aplicación Mi Argentina, junto a los papeles correspondientes.

Documento Nacional de Identidad, para acreditar la identidad del conductor.

Cédula verde. Carece de validez si está vencida y corresponderá una multa. En algunas jurisdicciones se puede pedir la retención del vehículo.

Verificación técnica vehicular. Debe estar al día y se presenta en formato papel.

Comprobante de la póliza de seguro. Puede presentarse en su versión digital o en papel. Lo importante es corroborar la vigencia del seguro vehicular.

Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo (patente) en formato papel o digital.

Cédula azul. Es necesaria para ingresar a otro país conduciendo un vehículo ajeno.

Cédula amarilla, en caso de vehículo equipado con GNC.



En cifras

$101 mil

Es el costo actual de una multa por conducir con alcohol en sangre; sumado a los días en que el auto se encuentre en el corralón en caso de ser secuestrado.