La sugestiva publicación de Icardi que da indicios de una reconciliación con Wanda Nara

martes 08 de noviembre de 2022 | 17:29hs.

Si bien desde hace ya más de un mes y medio que Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi, él sigue dando señales de querer reconquistarla. Tan es así que, luego de unas vacaciones que la empresaria hizo sola con sus hijos por Londres, París y Milán, ahora regresó a Estambul y el futbolista está aprovechando su cercanía para poder recomponer la pareja.

Mientras se sigue desempeñando como delantero en el club turco Galatasaray, usa sus ratos libres para poder pasar tiempo no solo con Francesca e Isabella, sino también con la mediática.

En este sentido, en las últimas horas Icardi sorprendió en sus stories de Instagram al publicar un video en donde se ve el interior de una lujosa limusina, que estaba decorada en forma muy romántica con pétalos de rosas y corazones. De fondo, utilizó la canción “Perfecta”, de la banda mexicana Reik junto a Maluma y que ya había usado en otras ocasiones en las que quiso sorprender a la madre de sus hijas.

Casi al mismo tiempo, Wanda hizo lo propio y compartió una foto desde la tribuna del estadio del equipo turco, en la que se la ve alentando junto a su madre Nora Colosimo. Cabe recordar que, semanas atrás también se los había visto juntos en el cumpleaños de Isabella, la menor de las hijas que tienen en común.

En tanto, en su paso por la televisión italiana, la mayor de las Nara dejó en claro el final de su matrimonio con el jugador. “Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’”, comenzó contando Wanda hablando en italiano, según un fragmento de la charla que se reprodujo este lunes por la noche en LAM (América). Además, en la conversación la mediática aprovechó para tirarle un palito a la actriz.

“Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, se explayó Nara. “Y te sentiste ofendida, por supuesto”, le apuntó la presentadora italiana. “Sí, sí”, le respondió.

“En octubre del año pasado todos hablaban de una traición de parte de Mauro”, le dijo la entrevistadora. “Sí, y depende: hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí”, le respondió Wanda entre risas. “Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”, dijo después. “Entonces tuviste la sospecha de una traición. ¿Y qué te dijo?”, le preguntó la italiana. “Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona”, recordó Wanda.

Y cerró: “Me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”.