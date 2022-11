Sofocaron un incendio y encontraron muerto a quinielero dentro de su casa

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

La mayor parte de los daños se centraron en el living ya que el fuego no afectó las habitaciones. Fotos: Marcelo Rodríguez

Un vendedor de quinielas de 51 años fue encontrado sin vida ayer por la madrugada sentado en el sofá del living de su vivienda en el barrio Terrazas de Itaembé Miní de Posadas durante los trabajos de rescate que un grupo de bomberos y policías realizaban como consecuencia del incendio que se produjo en el inmueble.



La víctima mortal fue identificada como Miguel Ángel Talavera, quien vivía solo en la propiedad y que al parecer se habría quedado dormido al momento del siniestro, cuyas causas hasta ayer no se habían podido confirmar.



De todas maneras la Justicia dispuso la realización de una autopsia a los fines de confirmar las circunstancias del suceso y la causa de muerte del trabajador.



El lamentable hecho tuvo lugar cerca de las 4 de ayer en un domicilio ubicado sobre las calles 141 y 174, dentro de un complejo de viviendas ubicado a pocas cuadras de la avenida Jauretche.



Toto, como era conocido por sus familiares y amigos de toda la vida, vivía desde hace un tiempo en soledad en la propiedad. Estaba separado de su esposa y tenía dos hijas que estudian en Buenos Aires y que de inmediato emprendieron retorno a la tierra colorada al enterarse de lo ocurrido.



Según pudo saber este matutino con voceros policiales que intervinieron en el hecho, un vecino de la zona advirtió las primeras llamas minutos antes de las 4. Por lo que de inmediato puso en alerta a efectivos de la Seccional Novena que realizaban trabajos en una plaza del barrio Terrazas, a pocas cuadras del lugar.



A los pocos minutos de confirmarse que la casa estaba siendo envuelta en llamas, una autobomba de Bomberos de Itaembé Miní arribó al inmueble y con apoyo de los efectivos policiales entraron al domicilio con la intención de frenar el accionar de las llamas.



Y luego de varios minutos de trabajo los rescatistas lograron controlar el fuego y evitar que las casas lindantes sean afectadas por las llamas. Aunque en medio de las tareas de sofocación se toparon con el cuerpo ya sin vida de su único ocupante.

Toto Talavera estaba separado de su esposa y vivía solo en el inmueble. Foto: Marcelo Rodríguez

De acuerdo a los voceros consultados, Toto Talavera fue encontrado a pocos metros de la puerta principal de acceso al inmueble, sentado en un sillón del living con quemaduras en distintas partes del cuerpo.



La primera allegada al fallecido en tomar conocimiento del suceso fue Raquel (57), cuñada de la víctima y que vive a pocas cuadras del lugar en el mismo barrio Terrazas.



Cortocircuito o un cigarrillo

Familiares del fallecido no ocultaron su dolor al enterarse de la tragedia. Foto: Marcelo Rodríguez

Justamente Raquel, como otros familiares directos al quinielero, siguieron de cerca durante gran parte de la mañana de ayer los trabajos de los efectivos de Criminalística y de los bomberos en la vivienda siniestrada.



Abrazos prolongados y muestras de profundo dolor se repitieron en varias oportunidades ante la llegada de cada ser cercano a Toto que arribaba al lugar para acompañar a la familia en tan difícil momento.



Más allá de estar muy consternada y golpeada por lo ocurrido, Raquel dio detalles de lo que los investigadores pudieron relevar durante las primeras horas de investigación en el caso.



“La casa quedó consumida, no es más funcional y está destruido lo que es cocina, living, comedor y baño. En cambio las habitaciones, paredes y elementos de la habitación están intactos. Yo llegué cuando estaba el personal de bomberos apagando el incendio, yo vivo en el mismo barrio, a la misma altura de la calle de mi cuñado, pero al otro lado. Fueron los vecinos quienes recurrieron a mí como familiar”, reconoció la mujer.



En relación a las sospechas que tiene la familia en torno a las circunstancias del incendio la mujer respondió: “Nosotros pensamos que pudo haber sido algún cortocircuito eléctrico, incluso pudo haber sido uno de los ventiladores de techo. O también pudo haber sido una situación de que él de joven fumaba y al dormirse quedó con un cigarrillo, porque quedó totalmente quemado el sillón donde estaba la persona y la persona estaba en ese momento allí”.



También precisó que de acuerdo a lo que manifestaron los bomberos, al parecer el fuego se inició en cercanías al sofá donde estaba sentado Talavera y que la mayor proporción de alcance de las llamas se dio en el sector del living en donde destruyó por completo las paredes y el cielorraso de ese ambiente.



“Se demostró que falleció en el sillón donde miraba su televisión. Yo pienso que pudo haber tomado algo, no medicación pero algo de alcohol, o algo así. Solía mirar los partidos de fútbol que también le gustaba mucho, se durmió profundamente”, añadió la entrevistada quien comentó que al ser de durlock las paredes de la vivienda es mucho más fácil de incendiarse y de generar importante cantidad de humo en cuestión de segundos.



Al ser consultado por cómo recordaba a su familiar, Raquel comentó que Toto “era un chico bastante bueno, trabajaba en la venta de quinielas con el Iplyc, una persona bastante bohemia, yo lo recordaría como una persona bohemia”.



Y remarcó que “para nada pensaría que fue un suicidio. Fue un accidente porque no es una persona que tomaría esa decisión”.