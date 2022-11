Crecen consultas por líneas de sucesión de inmuebles

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

La pandemia produjo cambios significativos en diversos sentidos en todo el mundo. Entre ellos, se encuentra la planificación a futuro, por ejemplo, en materia de regularización dominial, pensando en la línea de sucesión. Este es uno de los temas de mayor consultas que registran hoy por hoy los notarios.



“Nuestra mayor tasa de consulta es con todo aquello ligado con la regularización dominial. La gran mayoría de las personas cuenta con boleto de compra-venta y no título y necesitan averiguar los detalles para conseguir el título. Y ahora con la pospandemia, teniendo o no título, lo que se busca es ver qué se hace con los inmuebles, con la planificación sucesoria, para dejarle a los hijos o cómo son los trámites”, explicó la escribana María Eugenia Gueret, integrante del Consejo de Escribanos.



En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, destacó que la sucesión es uno de los temas de mayor consultas en los últimos tiempos. Es que la pandemia por Covid-19 reconfiguró los planes y las personas apuntan a contar con una mayor planificación en materia de herencia ante posibles eventualidades, como se observó mayoritariamente con la expansión de la enfermedad a partir de marzo de 2020.



“Ese es sin dudas representa una gran mayoría de las consultas”, enfatizó la profesional.



Luego, agregó que este tipo de acciones cuesta llevarse a cabo. “Todos entendemos que hay una determinada resistencia porque hablamos del futuro y es algo que no queremos ver o que quede lejos en el tiempo, pero lo fundamental es trabajar en la prevención”, manifestó Gueret, al tiempo que mencionó que “el rol del escribano no es sólo dar seguridad jurídica sino dar paz a la sociedad y evitar conflictos. En este sentido, podemos hacerlo con la regularización de la situación de los inmuebles, evitando así conflictos que pueden darse a futuro, que es una de las cosas más importantes, más allá que después no intervenga, pero que, sobre todo, se respete la decisión de cada uno”.



Además de la situación a futuro en torno de los inmuebles, otro aspecto del cual reciben muchas consultas tiene que ver con las proyecciones en torno a la salud de las personas a futuro.



“Otra de las cosas de las cuales hay consultas es la posibilidad de hacer los actos de autoprotección o de directivas médicas anticipadas, que consiste en que una persona en plenas capacidades otorgue un acto designando para que otra persona o un grupo de personas se haga cargo tanto del autocuidado en términos de salud como administración de los bienes también cuando esa no pueda hacerla, ya sea por diferentes motivos, como el paso del tiempo, por padecer alguna enfermedad que conlleve al hecho de no poder hacerse cargo a futuro”, agregó la escribana.



Precisó que “tiene que ver con lo más básico, que se mantenga el régimen de atención que uno elige, por ejemplo, de quién quiero que me cuide a futuro, que lo haga determinada persona. La propuesta es que no se trate a la persona a futuro”.



Asimismo, acotó que “otro tipo de pedidos de las cuales estamos registrando muchas consultas tiene que ver con la autorización de viajes, mediaciones y fideicomisos”.



Más tarde, destacó que “a partir de 2015, en el Código Civil se incorpora la figura de la unión convivencial, que tiene que ver con la relación de pareja sin estar casados, por lo que tiene un régimen para pactar cómo se a manejar patrimonialmente a futuro, y también dentro del matrimonio de administrar por separado los bienes adquiridos, por lo que ahora tenemos un régimen de separación de bienes”.



Este representa otro de los puntos de consultas que se registran actualmente en las escribanías de la provincia, que crecieron en los últimos tiempos.