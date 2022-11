CFK criticó las maniobras del “Partido Judicial en modo Macri”

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra las “maniobras del Partido judicial” en su cuenta de Twitter, en la que compartió un artículo periodístico que cuestionó el pedido de reapertura de la causa de dólar futuro de la semana pasada y anticipó el avance del “modo Macri” respecto a otros expedientes judiciales en marcha contra la exmandataria. A tres días de su duro discurso en Pilar, CFK reiteró sus acusaciones contra el Poder Judicial.



“Hoy en Página 12 “La Justicia en Modo Macri”. Exacta y precisa descripción de las maniobras del Partido Judicial”, escribió CFK en su cuenta de las redes sociales. Así se refirió a la nota publicada ayer por la periodista irina Hauser, titulada “La Justicia en modo Macri”. Allí, la periodista describió: “Cuando decimos ‘Modo Macri’ hablamos de jueces/as y fiscales/as que actúan como si Mauricio Macri o algún otro referente de la oposición estuvieran por ser o ya fueran gobierno. Son funcionales a Macri en sí”.



El pasado viernes, Cristina Kirchner había cuestionado también el rol del Poder Judicial durante el discurso que brindó en el acto de la UOM.



“Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima”, había dicho en referencia al atentado que sufrió el 1º de septiembre y luego de que el procurador interino Eduardo Casal pidiera que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa de dólar futuro, a más de un año de la sentencia de la Cámara Federal que determinó la “inexistencia del delito”, en un fallo que alcanzó también al exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof; al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, y a Miguel Ángel Pesce, exdirector al momento de los hechos y actual presidente de la entidad, entre otros procesados.



Indignados pagados

En ese mismo acto, también sobre el ataque, la vicepresidenta reconoció que la primera conclusión que sacó del intento de asesinato que sufrió es que “los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el gobierno que endeudó Argentina”.



En ese sentido, apuntó contra Juntos por el Cambio y aludió, sin nombrarlo, al diputado nacional y exsecretario de Seguridad Gerardo Milman, al que se le atribuye haber manifestado estar al tanto del intento de magnicidio dos días antes.



“Esa fuerza política que dice que va a darle seguridad a los argentinos, descubrimos que durante su gestión en seguridad pusieron a conducir la escuela de inteligencia y la dirección nacional de política criminal, de inteligencia para la política criminal pusieron a una Miss Argentina”, lanzó, en referencia a Carolina Gómez Mónaco, contratada por Milman, que estuvo presente cuando habría manifestado estar al tanto del atentado.



“Cuando la vi pensé que era como las películas de James Bond, que era la más linda”, ironizó la exmandataria.



En medio de las discusiones acerca de cómo encarar la recomposición salarial, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió por el pago de una suma fija para los trabajadores. El ministro de Economía, Sergio Massa, había sido cauto al mencionar este tema, pero no descartó que se aplique una medida de este estilo.



“También es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores, que esto no va en detrimento de las paritarias. Cómo vamos a ir en detrimento de las paritarias, justamente nosotros que fuimos los que volvimos a introducir la cuestión paritaria en la cuestión económica”, afirmó. De esta manera, la vicepresidenta se metió de lleno en la discusión interna por el debate de la recomposición de ingresos.

Cristina recibió a Evo Morales en el Senado

Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer en su despacho del Senado al expresidente de Bolivia Evo Morales, quien está de visita en el país. Morales, quien llegó al país la semana pasada para lanzar el foro alternativo de movimientos sociales “Runasur”, visitó a la expresidenta en el Congreso de la Nación. El encuentro fue dado a conocer por Cristina a través de una publicación en Twitter: “Hoy, en el Senado, junto al compañero Evo Morales”. En su agenda en la Argentina, el exmandatario participó en la Feria del Libro Nacional y Popular, que se realizó en Santa Fe, donde compartió un acto con el presidente Alberto Fernández, que ocurrió en paralelo a la presentación de Cristina ante el plenario de la UOM. La titular del Senado incrementa cada semana su actividad pública. El domingo, encabezará un acto en La Plata por el Día de la Militancia. El viernes pasado estuvo en la UOM.

Testigo abonó la teoría del ataque “por plata”

Un testigo que convivió con Fernando Sabag Montiel abonó la hipótesis de que el hombre que quiso asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo habría hecho “por plata”, ya que no quería ser “un héroe, ni nada”, según surge de la declaración a la que accedió Télam.



“Apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía, me pareció muy extraño”, sostuvo el testigo, de apellido Español, que compartió vivienda con Sabag Montiel hace 4 años.



Su testimonial había sido requerida porque el 2 de septiembre escribió en su cuenta de Facebook: “Los que lo conocimos bien al vago tenemos re claro que lo hizo por guita, le gustaba la plata cómoda, que le lleguen las cosas de arriba y moverse lo mínimo por conseguirlas”.



Ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que investigan el atentado fallido contra la exmandataria, el testigo ratificó el viernes último aquello que había publicado en redes sociales y definió a Sabag Montiel como alguien sin ninguna sensibilidad social.



“Yo sigo pensando igual, yo siempre sostuve que fue por plata, de todas las versiones que circularon. Que le puede haber picado un bichito de justicia social es raro de Nando, que no tiene empatía por la gente que tiene alrededor. Para mí fue por plata es indiscutible, lo sostengo”, expresó.



A pesar de su convicción en relación a la capacidad de hacer daño que le atribuyó a Sabag Montiel, el testigo aseguró que mientras convivieron no había intentado agredir a nadie, aunque insistió con la idea de que “era una persona que si podía lo hacía”.