Esteban quiere su mundial

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

El jardinense Esteban Kelm (20) vive momentos de pura emoción tras ser convocado por la selección argentina de handball para buscar el pasaje al Mundial sub 20.



El joven que tanto esfuerzo y dedicación le pone a su carrera deportiva tiene sus frutos bien merecidos. Salió campeón con el River Plate, pasó a jugar en Sporting Da Horta de Portugal (convirtiéndose en jugador profesional) y ahora vestirá la celeste y blanca en el campeonato clasificatorio a la cita mundialista que se realizará el año próximo.



“La verdad fue muy emotivo volver. Me emocioné al ver a mi familia porque los extrañaba; ahora ya estoy en el hotel concentrado con mis compañeros pensando en el torneo”, dijo el propio deportista en exclusiva con El Territorio, desde Buenos Aires.



El pasado sábado Esteban jugó en Portugal contra Académica de Coimbra y su equipo se impuso por 36 a 25. Luego viajó desde Porto hacia Ámsterdam y desde la capital de Países Bajos directo a Ezeiza. Toda una travesía para llegar ayer y empezar hoy con la competencia.



“Obviamente sería un sueño estar en el mundial; sería un gran objetivo porque estoy dando todo de mí”, expresó el misionero respecto a su creciente carrera deportiva y el propósito que tiene a corto plazo.



Si bien Kelm ya se puso la camiseta albiceleste en la categoría sub 16, sus metas con este deporte en ese momento eran lejanas. “El llamado tiene un sabor especial por ser el primero luego de la pandemia por coronavirus que desgraciadamente nos sacó a todos de las competiciones a nivel selecciones; por eso es una revancha, por lo perdido desde el 2020 y un gran premio al trabajo hecho desde hace cuatro años”, remarcó.



Al ser consultado sobre su estadía en Portugal, el misionero dijo que se adaptó de a poco aunque todavía le cuesta estar lejos de su gente. Pero a su vez sabe que está cumpliendo sueños como deportista y se propuso crecer un poco más con el día a día. “Mis padres y mis hermanos están en Buenos Aires y van a ver el torneo cuando me toque jugar. Eso es algo inigualable”, mencionó.



El debut para la Argentina en la competición clasificatoria al Mundial sub 20 será esta noche, desde las 21, ante Guayana Francesa. Mañana la segunda fecha será frente a Guatemala en el mismo horario y posteriormente el jueves se van a enfrentar a Chile, también a la misma hora.



Cabe destacar que este certamen tiene como sede a Buenos Aires, por lo tanto Argentina es local.



Finalmente Kelm remarcó que está feliz de representar a nuestro país y se propuso llegar y enfocarse de lleno a este evento.



Con poco tiempo para disfrutar con su familia, auguró tener buenos resultados y darle a la Argentina el boleto al Mundial.



“No hubo mucho tiempo de descanso, mis compañeros intensificaron los entrenamientos estos días previos y fue un punto en contra para mí el hecho de estar lejos, espero poder adaptarme rápido y estar a la altura”, cerró.