La humanidad se enfrenta al dilema de “cooperar o morir”

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

“La humanidad tiene una elección: cooperar o morir. O un pacto por la solidaridad climática, o un pacto por el suicidio colectivo”. Con este dramático mensaje, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, inauguró la Cumbre del Clima en Egipto (COP27), la cita climática anual de la ONU, en Sharm el Sheij.



El presidente egipcio Abdelfatah Al Sisi abrió, a su vez, en el marco de la COP27, la llamada Cumbre de Implementación de dos días; un encuentro de más de 80 jefes de Estado y de Gobierno y representantes gubernamentales de alto nivel de todo el mundo, en la que se establecerán las pautas de negociación para esta cumbre climática, que culmina el 18 de noviembre.



La cumbre arrancó con la presión de los países más pobres que buscan que las naciones más contaminantes los compensen por el daño provocado.



Es justamente por la presión de mejorar la financiación de los países más vulnerables, devastados por los efectos del calentamiento, que Guterres afirmó que llegó el momento de alcanzar un “pacto” ante un centenar de líderes reunidos en Sharm el Sheij.



“No podemos aceptar que nuestra atención no esté en el cambio climático” pese a “la guerra de Ucrania y otros conflictos”, porque “el cambio climático tiene su propio calendario”, advirtió el jefe de la ONU.



“Hemos visto una catástrofe tras otra. En cuanto nos recuperamos de una, viene otra”, lamentó por su parte el anfitrión al Sisi.



La cita climática anual de la ONU será una nueva etapa del forcejeo habitual entre países industrializados y en desarrollo, básicamente en torno al dinero que hay que destinar para adaptarse a los cambios, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y pagar el inventario de daños y pérdidas.



“Estados Unidos y China deben responder” al desafío ya que los europeos son “los únicos que pagan”, declaró Macron en un encuentro con jóvenes, antes del plenario. Los grandes países emergentes “tienen que abandonar rápidamente” el carbón como fuente energética, exigió el mandatario francés.



Biden sí, Xi Jinping no

El presidente chino, Xi Jinping, no acudirá a la COP27, que debatirá todos esos temas hasta el 18 de noviembre. El presidente estadounidense, Joe Biden, sí asistirá por unas horas el 11 de noviembre.



En Sharm el Sheij se encuentran varios líderes latinoamericanos, como el colombiano Gustavo Petro y el venezolano Nicolás Maduro, y se espera la llegada más adelante del presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.



La desconfianza reina, máxime porque los países industrializados siguen sin cumplir con el objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los pobres a recortar sus emisiones y también a adaptarse a los efectos del cambio climático.