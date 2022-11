Lula comenzó el trabajo con el gabinete de transición

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició ayer en San Pablo su primera jornada de trabajo con el gabinete de transición para poder rehacer con el actual Congreso el presupuesto 2023 que había sido enviado con fuerte ajuste social por Jair Bolsonaro, en medio de la danza de nombres de sus futuros ministros, sobre todo en Economía.



“El presidente Lula está analizando todas las medidas que deben ser tomadas y dialogando sobre el inicio de la transición”, dijo a Télam Paulo Rocha, líder del bloque del Senado del Partido de los Trabajadores (PT), durante uno de los descansos de la reunión que se realizó en un hotel del barrio de Vila Mariana, en San Pablo.



Lula, tras la histórica victoria del 30 de octubre, se tomó vacaciones en la playa de Trancoso, en el sur de Bahía y ayer retornó a la formalidad del trabajo.



En San Pablo, Lula se juntó con tres candidatos a ministros de Economía, el exintendente paulsita y candidato derrotado a la gobernación de ese estado, Fernando Haddad, que suena para Economía; el senador electo y exgobernador de Piaui Wellington Dias y el diputado federal y exministro de Salud Alexandre Padilha.



El presidente electo ha negociado una enmienda constitucional con el bloque derechista Centrao, hoy con Bolsonaro, para alterar el presupuesto mediante una enmienda constitucional y así tener un colchón de recursos para pagar a 21 millones de familias el programa Bolsa Familia, de 600 reales (120 dólares).



El presupuesto enviado por Bolsonaro no tenía previsto la continuación de la ayuda social ni del programa Farmacia Popular para los jubilados.



Según la prensa local, el Congreso pide a cambio a Lula mantener parte del llamado “presupuesto secreto”, el uso de partidas que son usadas con discrecionalidad por parte de algunos parlamentarios para llevar recursos directamente a sus municipios, sin participación ni planificación del Ejecutivo, un modelo adoptado por Bolsonaro para protegerse desde 2020 de un posible juicio político.

Lamentan que Lula no esté enfermo

El ministro del Gabinete de Seguridad Institucional de Brasil, general retirado Augusto Heleno, lamentó que el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien llamó “borracho”, no se encuentre enfermo como divulgaron las redes sociales bolsonaristas durante el fin de semana. ”Esta cosa que circula sobre Lula que está enfermo, lamentablemente no lo está”, dijo Heleno a seguidores del presidente Jair Bolsonaro al salir de Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial en Brasilia. Heleno, del círculo íntimo de Bolsonaro, es el jefe político de los servicios de inteligencia y su ministerio es el encargado de la custodia de los expresidentes, como Lula. Según Heleno, que colabora con estos grupos, Brasil no tendrá un buen futuro con Lula.