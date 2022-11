Nick Carter y un homenaje de Backstreets Boys a Aaron

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

No era un show más para Nick Carter. El cantante salió al escenario del O2 Arena de Londres junto a los Backstreet Boys y no contuvo las lágrimas durante un homenaje a su hermano Aaron, que murió el sábado. Antes de interpretar “No place”, Kevin Richardson tomó el micrófono y explicó por qué se trataba de un tema muy especial para la banda. “Esta canción trata sobre la familia”, dijo a modo de introducción. Y agregó: “Todos acá crecimos juntos. Hemos pasado por altibajos. Les agradecemos por estar con la familia Backstreet durante 29 años, por todo el amor”.



Esa fue la introducción para hablar del duro golpe que sufrió Nick, que no pudo evitar romper en llanto en el escenario. “Esta noche tenemos un poco de tristeza en el corazón. Porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia. Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocerlo”, indicó Richardson.



Tras esas palabras que conmovieron a todos los presentes en el estadio, todos los integrantes se fundieron en un abrazo con Nick y trataron de consolarlo. Además, Howie Dorough sostuvo que Aaron fue como el hermano pequeño de toda el grupo.



Antes de salir al escenario, Nick Carter compartió una despedida desgarradora a su hermano Aaron. “Mi corazón está roto. Aunque hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, expuso en un posteo donde además compartió algunas fotos familiares. En medio de su gira en Gran Bretaña, el cantante habló con franqueza y mucho dolor sobre los últimos años en la vida de su hermano. Incluso, se mostró muy apenado por no haber encontrado la manera de ayudarlo a salir de las adicciones que arrastra desde muy temprana edad.