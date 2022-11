Agenda cotidiana

martes 08 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Música



Tango. La Ricardo Ojeda, orquesta típica de tango, se presentará en el escenario del Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950) el 12 a las 22.30. La compañía está integrada por los reconocidos músicos de la ex Caterva, que fue renombrada en 2022 en honor al maestro.



Retro. Fiesta retro con el DJ Nikhy Zalazar en el Hotel Julio César. Lo recaudado será para colaborar con Sala Tempo. El 19 de noviembre a las 22.





Muestras



Historia. El Centro de Arte del Parque del Conocimiento presenta las muestra Cuatro mil años de historia, perteneciente al Museo de la Cárcova.



San Ignacio. Se reabrió la Casa Museo Histórico Arqueológico Miguel Nádasdy, de San Ignacio. Con objetos que en su mayoría pertenecieron al inmigrante rumano que da nombre al espacio.



Morinigo. Reabrió el Museo de María de La Cruz Morínigo (calle España y Barrufaldi, al lado de la Parroquia Espíritu Santo) que contiene la exhibición documentada de su obra y la presentación de su causa de Beatificación y Canonización que lleva adelante la Asociación Club Palomas del Espíritu Santo.



Quiroga. En la Casa del Bicentenario de Oberá, HQ Cuentos de Esta Selva, se puede visitar hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19.



Tensor. En la galería Tensor se exponen nuevas obras de Romi Colman, textiles para la vida cotidiana. En La Rioja 2066, de martes a sábado de 9.30 a 12, y de 17.30 a 20.30.



Cerámica. Se inauguró la muestra de escultura cerámica Seriecovid de Liliana Suárez Holze. Estará disponible hasta el 28 de noviembre de 8 a 20 en el Centro Multicultural de la Costanera.



Al paso. En el hall de entrada de la Municipalidad de Posadas se expone Arte al paso, muestra pictórica de Mónica Sánchez, hasta el 22 de noviembre, de lunes a viernes de 7 a a 19.



Mathot en el Yaparí. Hoy a las 19 se inaugura las muestras “Oxigeno II” y “Sinopsis II”, de Alberto Mathot, en ambas plantas del museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí. La visita se puede hacer de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 15 a 21.



Malvinas. Hoy se inaugura la muestra de Télam Relatos de Malvinas, que busca rememorar un hecho histórico que marcó a la Argentina como sociedad, a través de la construcción de una mirada crítica e introspectiva sobre el pasado, poniendo sobre el tapete el rol de los medios de comunicación y los derechos humanos. De esta manera, el Centro de Arte del Parque del Conocimiento, en articulación con el Espacio Incaa del Conocimiento y la Biblioteca Pública de las Misiones, presentan esta muestra que estará en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento.





Teatro



Mujeres. Todos los jueves a las 21.30 en el Vicente Cidade (Belgrano y General Paz) Los micros de la B, creación colectiva dirigida por Marilyn Melo Fajardo. Microescenas de dos amigas con una extraña forma de ver el mundo. Entradas anticipadas al cel. 3765 055592.



Rulo. Rulo Espínola, el personaje de Fer Rosa, presenta Inmaterial, un análisis sobre el “meta verso” desde su particular mirada y entendimiento. Sábados a las 22 en Centro Mandové Pedrozo (Beethoven 1762). Reservas al 3764 658758.



Takuareté en Bariloche. El Colectivo de Circo Tierra Colorá se presentará en el Festival Internacional de Teatro Nevadas Escénicas en la ciudad de Bariloche en Río Negro. La obra de circo orgánico “Takuareté, cuerpo tacuara” sigue su recorrido llevando y difundiendo las artes escénicas de la provincia. La función será en Bariloche, el viernes 18 de noviembre, a las 15, en el Auditorio María Auxiliadora.



Distópico. El viernes 11 y sábado 12 a las 21 en el Galpón de la Murga de la Estación (Pedro Méndez 2260), se estrena Zona 33, obra kitsch que expone la marginalidad en que habitan estas tres drags (Diva, Reina y Estrella) y sus formas de existencias en una frontera mesopotámica asediada, distópica y futurista.





Eventos



Artesanos. Hasta el 16 de está abierta la convocatoria ‘Manta’, apoyo para el desarrollo productivo artesanal, destinado a artesanos de todo el país, con el objetivo de fomentar e incentivar la producción y la actividad artesanal. Bases y condiciones en matria@cultura.gob.ar.



Comic. Vuelve el Ichinisan Fest! la fiesta de comics, manga, animé, ilustración, ciencia ficción, juegos, entre otros. Será el 12 y 13 de 14 a 21, en el Club Alemán de Posadas. Entradas en FaToys (Felix se Azara 1635), Atreyu Comics Store (Mendoza 556 Oberá) o en la web ichinisanfest.wixsite.com.



8m. Como parte de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, convoca a la realización de un concurso con el objeto de exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias/os. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre. Más info en cultura.gob.ar



Navidad. Oberá ya prepara la mesa navideña, con una propuesta formativa en el Departamento de Capacitación municipal (Córdoba 130). Un taller de cocina y panadería navideña para aprender a elaborar pan dulces, budines y masitas decoradas; también tips para recetas saladas. Más info al 03755 407007.