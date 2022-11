¿Cómo es la tendencia del look ''racer'' que protagonizan los famosos?

lunes 07 de noviembre de 2022 | 12:37hs.

De vez en cuando, una nueva tendencia de moda sale a la luz. En las redes sociales, María Becerra, Tini Stoessel y Dua Lipa impusieron un nuevo hit que enloquece a las famosas: se trata del look racer, un vestuario con inspiración automovilística con recortes de diferentes colores y, generalmente, con prendas de cuero incluidas. Los usuarios de Instagram dieron el visto bueno a esta nueva trend y llenaron de likes y comentarios a las cantantes en sus perfiles.

Los últimos en sumarse al trending topic son la parejita de jóvenes del momento, La China y Rusherking.

La China y Rusher en negro, rojo y blanco

La actriz y el cantante (que se reencontraron luego de que ella viajara a Qatar por diez días para cumplir con compromisos laborales) revolucionaron las redes no solo por mostrarse felices y abrazados, sino por sumarse a una de las últimas tendencias del mundo fashion: el look “racer” de inspiración automovilística, que eligen desde Dua Lipa a Tini Stoessel y María Becerra, ex de Tomy (Rusher).

María Becerra en blanco y negro

“La Nena de Argentina” no duda en sumarse a los nuevos y emergentes hits de moda y, esta vez, no fue la excepción. Apoyada sobre el capot de un auto de lujo, Becerra se fotografió para sus followers llevando un monoshort ajustadísimo al cuerpo en color blanco con mangas largas negras, estampados cuadriculados tipo ajedrez en algunas secciones de la moldería y dibujos de banderas y propagandas automovilísticas en el delantero.

Tini Stoessel en amarillo y negro

Para abrir el evento de los Juegos Sudamericanos Asunción en Paraguay, Tini Stoessel dio un show frente a millones de espectadores fanáticos. Además de deslumbrar con su performance sobre el escenario, la cantante impactó a la audiencia con el famoso look racer que es tendencia.

Dua Lipa en negro, blanco y rojo

Sumándose al furor racer que arrasa entre las famosas del momento, Dua Lipa se vistió de negro, blanco y rojo con un equipo de este estilo y arrasó en las redes sociales. Con el atardecer de fondo, mostró un conjunto de campera y pantalón de cuero firmado por Givenchy con múltiples recortes en ambas piezas intercalando los colores.

¿Te animas a sumarte a esta nueva tendencia?