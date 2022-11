Mora Jabornisky es la tercera jugadora eliminada de la casa de Gran Hermano

lunes 07 de noviembre de 2022 | 0:07hs.

La misionera Mora Jabornisky es la tercera eliminada de Gran Hermano 2022 con el 60,07% de los votos del público, causando una reacción de tristeza no solo en ella, sino también en algunas de sus aliadas de la casa, como "la Tora" Lucila y "Cata" María Laura.

Primero hubo un cierre de cómputos parciales para que Santiago del Moro indique quien era el primer salvado, es decir, aquel que menos votos recibió del público para que se vaya de la casa.

"Quien sigue en carrera y se queda en la casa es... Alfa", reveló el conductor junto con el sobre que tenía la imagen de Walter.

"Hay pancitos", dijo el sexagenario tras ser salvado, para luego sorpresivamente abrazarse con "la Tora", con quien se peleó varias veces en la semana.

Walter había recibido el 6,72% de los votos del público de Telefe para ser eliminado de la casa. "Quiero agradecerle a toda la gente que está afuera y que me quiere, hay muchos que me están conociendo y esto me generó una alegría grande que pensé que no iba a tener", declaró Alfa después de salvarse.

"¡Sí, dale!", fue el grito eufórico de Agustín al enterarse que él tampoco se iba de la casa en la tercera gala de eliminación.

La Tora no pudo esconder su desazón y sorpresa ante la salvación de Agustín, siendo la única jugadora en quedarse en la zona de los sillones, poniendo cara de pocos amigos e incluso llevándose las manos al rostro para taparse; todo esto mientra el platense brincaba de alegría por todo el lugar.

Agustín había obtenido el 9,93% de los votos del público con el fin de quedar eliminado de la casa más famosa del país.

"Estoy contento de sentir el apoyo de la gente y quedarme acá una semana más compartiendo esto con los chicos", expresó el joven que es apodado Frodo en las redes.

Indagada por Santiago debido a su mal momento, Lucila, entre lágrimas, lanzó: "Quería que se vaya Agustín".

Finalmente, Santi volvió a ingresar y les preguntó a Juan y a Mora sobre lo que creían que iba a pasar.

Mora salió de la casa de #GranHermano, habló con Santiago y se reencontró con sus afectos.



👉🏼Mira #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 pic.twitter.com/JAFoIMBUlV — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 7, 2022

"Me quedo, pero si tengo que irme, por algo será", declaró el taxista. "Que sea lo que tenga que ser, pero lo mismo, creo que me quedo", contestó la estudiante de ingeniería.

"Quien tiene que abandonar la casa en esta gala de eliminación sin precedentes, quien se va esta noche y debe agarrar sus valijas y abandonar la casa rápidamente es Mora", indicó Santi. La eliminada se puso a llorar instantáneamente y recibió abrazos de Juan y Lucila.

Mora saludó a cada uno de los jugadores, y la tristeza claramente se veía reflejada en ella y algunas de sus aliadas: Lucila, Juliana y María Laura.

De hecho, Tora y Cata acompañaron a Mora hasta la puerta de la casa de Gran Hermano. La entrerriana terminó quebrándose en llanto una vez que la eliminada se marchó.

"Me quedé con ganas de seguir jugando", declaró Mora una vez que se encontró con Santiago en el estudio de Telefe.