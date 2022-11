Cómo hace 32 años Dora Scarlatta donó una nueva bandera para el Parque Nacional Iguazú

lunes 07 de noviembre de 2022 | 1:00hs.

Cada 6 de noviembre, cómo hace 32 años, Dora Scarlatta de 84 años, celebra el día de los Parques Nacionales en Iguazú en el acto contemplando el izamiento del pabellón nacional renovando año a año la insignia patria que flamea en el portal de acceso del área de cataratas.

Del acto participaron autoridades de Parques Nacionales, jefes de las fuerzas de seguridad y alumnos de las escuela N° 941 de la comunidad Yasy Pora.

Un día como hoy pero del año 1903 la Argentina se convirtió en el tercer país de América en impulsar el desarrollo de áreas protegidas. “Hoy celebramos un nuevo aniversario de Parques Nacionales y continuamos trabajando para honrar el legado del perito Moreno”, indicaron.

En su discurso Dora Scarlatta, muy emocionada agradeció el acompañamiento y como todos los años se comprometió a seguir donando la bandera mientras Dios le de años de vida e insistió “tengo un sueño y estoy trabajando en eso. No quiero morir sin ver qué en todas las escuelas del país se enseñen sobre los parques nacionales. Los niños tienen que conocer, porque no se cuida lo que no se conoce”.

Dora Scarlatta se comprometió a donar la bandera después de una visita al Parque Nacional Iguazú y noto que no tenían un pabellón nacional, cuando del lado Brasileño flameaba una bandera Verde y Amarilla. Gestionó el mástil y con la colaboración de muchas personas cumplió y desde hace 32 años flamea una bandera celeste y blanca en el área protegida del Parque Nacional Iguazú.