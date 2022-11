Luchi Von Der Heyde en su regreso a Las Leonas: "Ferrera me llamó antes del mundial pero no me pareció el momento correcto"

domingo 06 de noviembre de 2022 | 22:30hs.

Tras su vuelta a Las Leonas y con victoria por 4 a 2 en la Pro League, en Mendoza, el sábado, la misionera Lucina Von Der Heyde dio impresiones de sus emociones tras tres años alejada de la selección argentina.

“Estoy sacándome los nervios y la ansiedad del primer partido. Los nervios son por el ritmo internacional, que no vengo teniendo hace un tiempo, y porque creo que después de estar tres años afuera y empezar estos partidos y con Alemania, que es muy duro, es lo que me generó esta ansiedad”, explicó a Espn la misionera, formada en Centro de Cazadores y que justamente juega en la liga alemana de hockey, en el Mannheimer Hockey Club.

En cuanto a lo que extrañó estar en el seleccionado, Luchi señaló que “uno cuando está afuera extraña más cuando escucha el himno, ése es el momento más difícil”.

Además señaló que este tiempo, desde que dejó la selección por motivos personales en enero del 2019, lo tomó “para dedicarme a mí y hacer otras cosas que no estaba acostumbrada a hacer por el deporte de alto rendimiento. Pero sí, extrañaba también el nivel de alta competencia y enfrentarme a las mejores y por eso tomé la decisión de volver”.

Y ahondó en lo que hizo este tiempo que estuvo fuera del seleccionado. “Me perdí cosas muy importantes porque estaba en el seleccionado y no me di cuenta de esos momentos en los que quería estar en mi casa y en el alto rendimiento es imposible hacerlo y hacer la experiencia de ir a jugar afuera también me sirvió”.

Sobre el final, Luchi -elegida mejor jugadora del mundo junior en el 2018- reveló que el entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara, la llamó antes del Mundial -donde Argentina fue subcampeón- pero prefirió esperar y empezar un nuevo ciclo.

“Fer me llamó antes del Mundial y me dijo que quería que esté. En ése momento yo no quería volver, no me parecía bien hacerlo en tan poco tiempo y antes del Mundial con un equipo armado, y le dije que me gustaría empezar un proceso desde cero y fue en este que me llamó, con una lista nueva donde pueda ganarme de a poquito mi lugar en el equipo”.

De esta manera, la posadeña tuvo su regreso que estuvo a la altura y ya se alista para un nuevo partido en la competencia ya que Las Leonas, ganadoras invictas del torneo celebrado el año pasado, volverán a enfrentarse a los combinados de Alemania, mañana, y Bélgica, el miércoles 9, desde las 19.10, ambos.