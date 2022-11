A pleno grabación de Just Like That

domingo 06 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

En Nueva York, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis estuvieron rodando imágenes para la nueva temporada de And Just Like That. Las actrices filmaron una escena con el bulldog de Charlotte, llamado Richard Burton, en la entrada del apartamento de Carrie Bradshaw, del set original Sex and the City, ubicado en el West Village.

En una de las escenas, por estar más atenta a su celular que a lo que sucede en la calle, el personaje de Parker casi es atropellado por un hombre que pasaba en bicicleta.