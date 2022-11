Lionel Messi, con una molestia, descartado para jugar mañana en el PSG

sábado 05 de noviembre de 2022 | 11:04hs.

A poco más de dos semanas para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 hoy se dio una noticia que causó algo de alarma, pero que no traerá mayores problemas: Lionel Messi quedó descartado para jugar mañana con el PSG contra el Lorient por una inflamación en el tendón.

“Víctima de una inflamación en el tendón de Aquiles, Leo Messi permanecerá en tratamiento por precaución. Reanudará los entrenamientos colectivos la próxima semana”, comunicó esta mañana el París Saint Germain. Lo cierto es que la molestia no reviste gravedad y hasta se especula con que pueda jugar contra el Auxerre la próxima semana.

El astro rosarino faltará por tercera vez en la temporada a un partido con el equipo francés: a comienzos de octubre sufrió una molestia en el gemelo contra Benfica por Champions League y estuvo dos partidos afuera: en el cruce con Reims por Ligue 1 y en la revancha contra los portugueses.

El técnico del PSG habló en conferencia de prensa y descartó que Lionel Messi u otro jugador le haya pedido no estar en los últimos partidos del club antes del Mundial de Qatar 2022.

"Ningún jugador me pidió de no jugar antes del Mundial. No está en la mentalidad de estos grandes campeones. Estarán atentos a pesar de todo a su estado de forma y a la menor alerta muscular", afirmó el dt francés.

Luego, agregó: "No podemos ocultar el hecho de que los jugadores pueden tener este miedo de no ir a esta Copa del Mundo. Pero a menudo les digo que hay que jugar duro, sin restricciones. Es la mejor manera de prepararse".

"Jugamos cada tres días. Será el partido 23, cuento los que tienen las selecciones. Estamos en una temporada única, con una agenda muy apretada. No hay que ocultarlo. Genera cansancio y requiere mucha energía encadenar las semanas a tres días. Obviamente, estamos un poco sin aliento. Participar en la Copa del Mundo genera ese miedo a lesionarse", finalizó.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

16 de noviembre: amistoso vs. Emiratos Árabes.

22 de noviembre: Copa del Mundo vs. Arabia Saudita (7.00).

26 de noviembre: Copa del Mundo vs. México (16.00).

30 de noviembre: Copa del Mundo vs. Polonia (16.00).