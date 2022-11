sábado 05 de noviembre de 2022 | 6:03hs.

Durante la entrevista a la emisora radial, el hermano de la socióloga asesinadarecordó lo ocurrido el 27 de octubre de 2002. “María Marta ese día tuvo mala suerte. Ese día salió de la casa en camioneta con Carlos y las canchas de tenis quedaban enfrente de la casa de Irene (Hurtig) y Guillermo (Bártoli). Cuando empezó a lloviznar, cortó el tenis antes y se metió en la casa. Los guardias vigilaron la camioneta, pero no sabían que habían dejado la camioneta el día anterior en la casa de Bártoli. Para que Carlos no deje de ver el partido, María Marta dijo que volvía en bicicleta. (Los vigiladores) No la vieron salir. Por eso se los encontró adentro. Ahí la mataron porque era ella o ellos”.

Luego admitió el error que cometió con la bala deformada que él mismo halló junto al cuerpo de su hermana y que arrojó por el inodoro, que fue llamado “el pituto”, aunque dijo que siempre les contó a los investigadores sobre la existencia de ese elemento.

“La única torpeza que cometimos fue la del pituto y la cometí yo. Yo lo encontré y lo tiré, yo se lo puse en la mano al fiscal y en el velorio mismo dije que lo tiré. Había una fiscal de Casación penal (Romero Victorica) que sabía que lo había tirado. Le dije que cuando quiera lo buscamos, y así fue. Sacamos toda la mierda y lo logramos encontrar después de nueve horas y pico", relató.

Adelantaron que pedirán el jury para el primer fiscal del caso Belsunce