El Polo Obrero cuestionó los ajustes realizados por Nación

sábado 05 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Alrededor de 2.000 personas estuvieron presentes en la Plaza Sarmiento del kilómetro 9 de la ciudad, para escuchar al responsable del Polo Obrero (PO) a nivel nacional, Eduardo Beliboni.

El acto se desarrolló en el marco de distintas actividades que viene realizando la organización social para expresar su repudio al proyecto de presupuesto nacional 2023 que implica una serie de ajustes en la economía.

Pero también ello se da después de que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto 728, a través del cual beneficia de manera directa a las cooperativas de trabajo que dependen de los movimientos sociales oficialistas, al otorgarles el 30 por ciento “de la obra pública nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000”.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos explicó que esta resolución permite “avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino”, una medida avalada por Fernández y quien expuso de manera pública el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, a las pocas horas de reemplazar en el cargo al actual diputado nacional Daniel Arroyo.

Victoria Tolosa Paz, su sucesora, hizo lo propio y apenas juró en el cargo anunció que profundizaría esa medida y que no reemplazarías las bajas del titulares del Potenciar Trabajo, con otros beneficiarios.

Tal como anunció este medio, el mismo decreto 728 prohíbe la de manera específica la incorporación de nuevas personas al Potenciar.

En Eldorado

En primer lugar habló Aníbal Rubén Zeretski, referente del PO en Eldorado, quien remarcó el crecimiento que viene teniendo la organización, la presencia cada vez más numerosa en municipios de la provincia de Misiones, y las dificultades que atraviesan los sectores más vulnerables de la sociedad por la crisis económica que se verán agravados por la falta de recursos en distintas áreas del gobierno nacional de acuerdo al presupuesto que se aprobará.

A su turno, Belibomi hizo un recuento de la situación nacional, de la crisis económica, y de lo que significará el presupuesto nacional del próximo año en cuanto a que la crisis continuará.

Cuestiona el ajuste

En diálogo con El Territorio, el dirigente nacional declaró: “El gobierno acaba de anunciar, mediante el Ministerio de Desarrollo, un ajuste descomunal en el presupuesto 2023 que abarca la salud, la educación, no solamente los planes sociales, es decir un ajuste general en el bolsillo de los trabajadores, mientras que en el mismo presupuesto el 60% de los subsidios otorgados es para las empresas, para los grandes capitalistas. Es decir que es un gobierno en crisis que ha adoptado los lineamientos del FMI sin miramientos, ya que no se toca en el presupuesto los pagos destinados al FMI”.

Fiel a los principios clasistas que plantea el Polo Obrero, Beliboni agregó: “Lo que no va más en Argentina son los políticos capitalistas. Hace décadas que no aportan soluciones, no hay trabajo, las condiciones de vida desmejoran. Esa situación hace también que nos desarrollemos como partido político porque la gente no encuentra respuestas. El gobierno nacional no alcanza ni siquiera a atender los comedores populares existentes que son los muchas veces le dan de comer a mucha gente”.

En cuanto a cómo evolucionará la situación manifestó: “Visualizamos un fin de año con alta conflictividad social. No hay un solo día donde no haya manifestaciones en Buenos Aires y el conurbano. Hoy hay trabajadores que tienen un salario que en muchos casos no supera la línea de pobreza, y eso hace que necesiten salir a luchar. Por eso como el presupuesto nacional del año que viene es de ajuste la conflictividad aumentará”.