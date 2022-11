CFK dijo que hará “lo que tenga que hacer” en 2023

sábado 05 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Cristina Kirchner insinuó que será candidata a presidenta y dijo que tiene “un proyecto de país para recuperar la alegría”.

La vicepresidenta reapareció públicamente en un acto de la UOM en Pilar luego de más de dos meses de ausencia tras el intento de magnicidio del que fue víctima en la puerta de su domicilio en Recoleta.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo pueda organizarse en un país con alegría. Volvamos a recuperar esa alegría de que el sueldo alcanzaba, de saber que había futuro, nos la merecemos”, dijo Cristina.

“Hubo una Argentina en donde los trabajadores podían ahorrar y fue hace muy poco tiempo”, dijo Cristina respecto de sus mandatos como presidenta.

Respecto de Alberto Fernández, Cristina dijo que no se arrepentía de su decisión de elegirlo como candidato a presidente en 2019. “Nosotros votamos a favor de políticas, no de personas”, dijo la vicepresidenta, que no mencionó a Alberto en ningún momento del acto. En cambio sí aludió a Sergio Massa con elogios: “El ministro de Economía esta haciendo un gran trabajo”, dijo.

El público presente en Pilar coreó “Cristina presidenta”. Al cántico incluso se sumaron Axel Kicillof y Andrés “Cuervo” Larroque. “Es un sentimiento que crece de manera abrumadora, ya es imposible de ser ocultado”, dijo Hugo Yasky a C5N luego del acto.

Sobre la caída de los salarios reales, la vicepresidenta pidió que las remuneraciones se tienen que equiparar también a la productividad. Esto, alertando que el derrumbe de los salarios genera un aumento exponencial de la renta patronal, en desmedro de los trabajadores. Por eso remarcó que se necesita una mejora en la distribución del capital.

Con ese tono, enfatizó: “Hoy se ha caído esa teoría de que cuando aumentan los salarios, aumenta la inflación. Ustedes vieron la diferencia que hay entre productividad y salario, es mentira. Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el Producto Bruto Interno como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva”.

Igualmente, aclaró: “Esto no empezó con el gobierno del 2019, claramente, ni tampoco la inflación. Empezó con un gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina, y ahora tenemos que destinar dólares al pago de la deuda externa, y aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional”.

El intento de asesinato

“Quería estar acá porque después de algunas cosas, no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras”, empezó diciendo la líder peronista. “Se cumplen exactamente dos meses y tres días, de eso que todos y todas vieron por la televisión. Yo también lo vi por la televisión, no me di cuenta del arma que empuñaron y pretendía volarme la cabeza”, agregó. “Yo por suerte no lo vi”, añadió.

“Lo que no podría sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos”, dijo Cristina Kirchner. “Algunas cosas positivas, de un hecho tan horrible y espantoso, podemos obtener”, reflexionó la política.

“Esos presuntos indignados que agredían, no eran indignados, era gente pagada por empresarios que se identificaban con el anterior gobierno, con el macrismo, que endeudó a la República Argentina”, remarcó. “No estaban enojados con la política, recibían millones de pesos. Cortenlá con lo de los indignados rentados, esa mentira que no va más”.

Sobre la labor del Poder Judicial, dijo: “Una Justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada. Me quieren de acusada, le sirvo de acusada al partido judicial, y no de víctima. Son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión”.



“El futuro es con vos”

El intendente del partido bonaerense de Pilar, Federico Achaval, aseguró en el cierre del plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, del que participó la vicepresidenta, que “el pueblo no olvida” y que “para los trabajadores el futuro es con vos”. “Nosotros queremos, nosotros bancamos a Cristina”, expresó Achaval en medio de los aplausos del microestadio municipal de Pilar, que estaba colmado por trabajadores del sector metalúrgico, delegados, congresales y referentes sindicales. Asimismo, el intendente anfitrión afirmó que “el pueblo no se olvida de los cuatro años de Néstor, ni de tus ocho años como presidenta y cómo ampliaste derechos”. ”Una vez más le pusiste el cuerpo para creer que otra argentina era posible”, aseveró. En ese sentido, agregó: “Tuviste un gesto de grandeza en 2019 para volver al gobierno, vos fuiste la primera que pensó en la Patria Grande”.