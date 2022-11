sábado 05 de noviembre de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La Bachata; Manuel Turizo

2 Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

3 Tu Turrito- Rei, Callejero Fino

4 Automático María Becerra

5 Despechá- Rosalía

6 Perfecta- Rusherking, Dread Mar I

7 Butakera- La Joaqui, Alan Gomez, El Noba.

8 Callejero Fino Misión 10 Alan Gomez, Callejero Fino

9 Vista al mar- Quevedo

10 Monotonía- Shakira

Celebrando el #DíaDeLosMuertos

La celebración del día de los muertos en México es la tradición más conocida de ese país a nivel mundial y tuvo su espacio en TikTok. Durante el primer y segundo día de noviembre los mexicanos honran a sus muertos, y las calles y cementerios se llenan de diversas decoraciones y comidas típicas que se les deja a aquellos que ya no están en esta tierra. En tiktok la consigna “Celebremos juntos el #DiaDeMuertos recuerda con cariño a tus seres queridos a través de esta celebración mexicana”, te invita a conocer todos los detalles de esta tradicional celebración. Desde cómo se prepara el altar, tips para hacer las flores de papel y la intimidad de cada familia con las fotos de sus difuntos, incluso personas de otros países se sumaron a la tradición.



Ben Stiller, Le Bron y John Travolta en el anuncio de God of War Ragnarök John Travolta

God of War Ragnarök está a apenas una semana de su lanzamiento a nivel global y el último avance publicado por PlayStation lejos estuvo de revelar escenas de gameplay o detalles de su historia, sino que se trató de una sesión terapéutica grupal para encontrar vínculos entre padres e hijos con protagonistas muy particulares: LeBron James, Ben Stiller y John Travolta. Kratos protagoniza esta nueva entrega de God of War junto a su hijo Atreus y juntos continúan su viaje a través de los reinos nórdicos, pero con el lazo entre ambos como parte esencial de la historia. Es por eso que PlayStation buscó, con originalidad y humor, juntar a celebridades con sus hijos y hablar sobre sus relaciones, en comparación con la impresionante historia de los protagonistas de God of War Ragnarök.

