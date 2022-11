Testigo complicado

sábado 05 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Ocurrió sobre ruta nacional 12, Paraje Laharrague, cerca de Montecarlo, una “tardecita” (año 1982); un accidente de tránsito entre un Ford Falcon y un Renault 4, ambos, luego del impacto, se incendiaron y fueron consumidos totalmente por las llamas; lamentablemente hubo una víctima fatal, una mujer, además de varios lesionados. El lugar era despoblado, sólo se observaba una humilde casa a un costado del camino y una señora parada en la puerta, observando.

Mientras se tomaban fotografías, medidas y nota para las actuaciones judiciales, me acerqué a dicha señora para preguntar si había observado y/o escuchado acerca del accidente y podía aportar datos al respecto; era una mujer de edad avanzada, sencilla, que hablaba en un portuñol casi inentendible y a una velocidad espantosa, fumaba en forma permanente cigarros de tabaco picado y chalas de maíz, a la vez que tosía todo el tiempo; no obstante, dispuesta a colaborar.

Era de esas personas que al hablar, realiza ademanes y a la vez reproduce con la boca, los ruidos o sonidos de lo que quiere explicar.

A la primera pregunta, respondió: “Yo estaba adentro de mi casa, en la pieza del fondo, no en la del frente, al lado de la cocina, cof cof(tosía), estaba en la máquina de coser, leleque, leleque, leleque, cosiendo una ropa para Beto, cof cof(después supimos que Beto era su hijo que también vivía en el lugar). De repente escuché ‘¡Bum paf bum!” en la ruta. Cof cof, salí corriendo hasta acá, frente a mi casa, no fui a la ruta, ¿eh? No, señor, cof cof, después falta algo y van a decir que yo robé; no, señor, ¡yo soy bien decente! cof cof. Ahí vi que la gente corría y ‘¡ffffffuuuu!’, todo se prendía fuego, yo no vi lo que pasó, sólo escuché cof cof”.

Agradecí a la señora y al marcharme pensaba: va a ser una testigo complicada para recibirle declaración testimonial.

Por Luis Eduardo Benítez

Comisario general (RE), Abogado