Dakota Johnson llegó a Buenos Aires para visitar a Chris Martin

sábado 05 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

En medio del suceso de Coldplay en la Argentina -donde continúan con la serie de diez shows pactados en el Estadio Monumental, con localidades totalmente agotadas-, quien también arribó al país fue Dakota Johnson, la novia de Chris Martin, el líder de la banda inglesa. La actriz, mayormente reconocida por interpretar a Anastasia Steele en la saga de 50 sombras de Grey, vino a acompañar a su pareja, pero lejos de quedarse encerrada en el hotel, también aprovechó su estadía para pasear por algunos de los más emblemáticos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Luego de terminar el rodaje de una película en México, en las últimas horas se la pudo ver comprando vinos por el barrio de San Telmo. Por caso, estuvo en la vinoteca La Bodega del Pintor, visita que quedó registrada en la cuenta de Instagram de dicho lugar, en donde se compartió una foto de la hija de Melanie Griffith y Don Johnson, que llevaba un look muy sencillo: top y pantalón negro, y una campera en azul y blanca. “Una diva”, expresó, emocionada, la empleada del lugar.

Todos los fotógrafos esperaban verla junto a Chris Martin en la camioneta que los lleva camino al Monumental, pero ella prefirió primero ir a conocer algunos sitios de la ciudad y comprar algunos vinos. En tanto, se cree que la actriz se quedará en el país hasta que la banda inglesa termine con sus shows, por lo que seguramente sigan apareciendo imágenes suyas recorriendo algunos de los puntos turísticos porteños más atractivos.

El músico y la actriz comenzaron su historia de amor hace ya cinco años. Fueron vistos por primera vez juntos en octubre de 2017, cuando él ya levaba casi dos años divorciado de Gwyneth Paltrow –con quien tiene a su hija Apple y su hijo Moses— tras una década de matrimonio y una separación amistosa.

Los rumores de romance crecieron cuando Dakota y Chris fueron fotografiados comiendo sushi en un restaurante de Los Ángeles. Para diciembre de ese año, la revista US Weekly aseguró que estaban “definitivamente saliendo” después de sorprenderlos volando hacia una escapada romántica en Israel. “Es mucho más que una aventura”, aseguró por entonces una fuente cercana, aunque ellos no dijeron nada. En enero de 2018, sin embargo, compartieron la primera fila del desfile otoño-invierno de su amiga Stella McCartney. No ahorraron demostraciones de cariño ante los testigos que después contaron que ella “le susurraba al oído, le acariciaba la espalda y estaba súper sonriente”. Parecían felices juntos, agregaron. A partir de allí, no se escondieron más y siguieron compartiendo varios eventos juntos.