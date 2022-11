Morgenstern y Badaracco los mejores misioneros invitados en el TN

viernes 04 de noviembre de 2022 | 20:45hs.

El obereño Rafael Morgenstern en la Clase 3 y el eldoradense Martín Badaracco en la Clase 2 fueron los mejores misioneros en los entrenamientos de invitados que realizó el Turismo Nacional en la jornada de hoy en el circuito N°8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la 11° fecha, denominada, ‘La Carrera de los 200 Pilotos’.

En la Clase mayor Morgenstern, que va como invitado de Carlitos Okulovich (Chevrolet Cruze) marcó 1m25s711/1000 para la mejo vuelta al trazado de 3337 metros de extensión y quedó en la 14° posición a 659/1000 de Franco Vivian, invitado de Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), quien fue el mejor con un tiempo de 1m25s052/1000.

“Muy contento porque Rafa se adaptó muy rápido al auto. Fueron tres tandas de menos a más, la primera conoció el auto, la segunda acelero un poco con gomas usadas y para la tercera pusimos un set de gomas nuevas y salió a buscar el tiempo, se le puso un poco de costado y no pudo aprovechar al máximo la goma nueva porque no conocía el límite de la goma nueva. Cuando quiso hacer el segundo intento ya había aceite en la pista. Creo que arrancamos muy bien y mañana me toca a mí”, explicó Carlitos Okulovich.

Por su parte, Norberto Fontana, invitado de Facundo Bustos (Kia Cerato), se ubicó en la 42° posición con un tiempo de 1m26s623/1000.

En la Clase 2, el eldoradense Martín Badaracco, invitado de Ignacio Procacitto (VW Trend), fue el mejor misionero en los entrenamientos de los pilotos.

Badaracco arrancó muy bien y fue segundo en la primera tanda con un tiempo de 1:28.703. En la segunda tanda mantuvo un tiempo similar (1:28.906) y quedó quinto y en el final del día ya con gomas usadas registró 1:29.104 para quedar 18 en la tercera tanda.

Así al final del día se ubicó en la 12° posición general con un tiempo de 1:28.703 y quedó 12 a 812/1000 de Julián Lepphaille, invitado de Cristian Abdala (Toyota Etios) que con 1m27s891/1000 registró el mejor tiempo del día.

Por su parte Joaquín Telo, invitado de Bautista Bustos (Toyota Etios), quedó en el puesto 27° (1m29s272) y Figo Bessone, que comparte butaca con Iñaki Beitia (Toyota Etios) quedó en la 31° posición con un tiempo de 1m29s419/1000.

El sábado habrá pruebas para lo pilotos titulares y en horas de la tarde se desarrollará la clasificación que se podrá ver por DeporTV desde las 15.

El domingo desde las 10, habrá dos carreras, primero correrán los pilotos invitados y luego subirán los titulares, largando en la posición en la que terminó la primera carrera. Se podrá ver desde las 11 por la TV Pública.