Cristina Fernández: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr un proyecto de país"

viernes 04 de noviembre de 2022 | 19:13hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar, donde reapareció ante una multitud por primera vez desde el intento de asesinato del pasado 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.

La exmandataria habló sobre el intento de magnicidio, el derrumbe de los salarios, los 12 años del kirchnerismo en el Gobierno y dejó a entrever que ya piensa en el armado político para las próximas elecciones presidenciales.

"Quería estar acá porque después de algunas cosas, no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras", empezó diciendo la líder peronista. "Se cumplen exactamente dos meses y tres días, de eso que todos y todas vieron por la televisión. Yo también lo vi por la televisión, no me di cuenta del arma que empuñaron y pretendía volarme la cabeza", sostuvo "Yo por suerte no lo vi", añadió.

"Lo que no podría sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos", dijo Cristina Kirchner. "Algunas cosas positivas, de un hecho tan horrible y espantoso, podemos obtener", reflexionó.

"Esos presuntos indignados que agredían, no eran indignados, era gente pagada por empresarios que se identificaban con el anterior Gobierno, con el macrismo, que endeudó a la República Argentina", remarcó. "No estaban enojados con la política, recibían millones de pesos. Cortenlá con lo de los indignados rentados, esa mentira que no va más".

Sobre la labor del Poder Judicial, dijo: "Una Justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada. Me quieren de acusada, le sirvo de acusada al partido judicial, y no de víctima. Son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión".

Sobre la caída de los salarios reales, la vicepresidenta pidió que las remuneraciones se tienen que equiparar también a la productividad. Esto, alertando que el derrumbe de los salarios genera un aumento exponencial de la renta patronal, en desmedro de los trabajadores. Por eso remarcó que se necesita una mejora en la distribución del capital.

Con ese tono, enfatizó: "Hoy se ha caído esa teoría de que cuando aumentan los salarios, aumenta la inflación. Ustedes vieron la diferencia que hay entre productividad y salario, es mentira. Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el Producto Bruto Interno como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva".

Igualmente, aclaró: "Esto no empezó con el Gobierno del 2019, claramente, ni tampoco la inflación. Empezó con un Gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina, y ahora tenemos que destinar dólares al pago de la deuda externa, y aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional".

"En el 2019, cuando el macrismo había endeudado al país de un modo demencial, cuando volvió el Fondo Monetario Internacional (FMI), yo tenía la responsabilidad de que el peronismo ganara las elecciones", señaló. "El escenario internacional era complejo. Trump iba a ser reelecto, y había puesto 45.000 millones para que el Gobierno de Macri fuera reelecto", repasó. También recordó las prisiones de Lula, Correa y otros dirigentes latinoamericanos.

"Esta ciudadana tenía que tomar una responsabilidad de que esas políticas no sean ratificadas. Y no estaba muy acompañada. Muchos decían que el ciclo de Cristina está terminado. Los dirigentes de la CGT no parecían tan decididos a enfrentar esas políticas. Y tuve que tomar una decisión que garantizara... Y no me arrepiento. El objetivo era votar en contra de determinadas políticas, no votamos en contra ni a favor de nombres", añadió.

En otro tramo del discurso, valorizó que durante las administraciones kirchneristas los trabajadores podían ahorrar, y pidió recuperar los sueños y anhelos de la ciudadanía. Incluso planteó apostar por la industria, y no solo por un 'commoditie', ya que el precio puede caer y eso podría complicar la situación general del país.

La promesa

Con un tono más crítico, lamentó las "mezquindades del sector empresario", considerando que los trabajadores fueron "muy solidarios", al aceptar suspensiones en medio de la crisis económica para sostener la actividad. "No puede ser que estemos discutiendo recomponer el salario para garantizar nuestro plato de comida", enfatizó. "El mejor salario no es el que pueden pagar, es el que nos da dignidad a cada uno de nosotros", agregó.

Sobre la política nacional, Furlán repudió a Mauricio Macri y valorizó la administración de Kirchner. También celebró el nombramiento de Sergio Massa como ministro de Economía, destacando su labor para sostener el tipo de cambio tras días de gran devaluación por la salida de Martín Guzmán.

A su vez, Furlán pidió "un bono que vaya pura y exclusivamente para recuperar el salario real". Al respecto, acotó: "Se lo pedimos en privado y públicamente al presidente".

A Kirchner, le dijo: "No vinimos a pedirte que seas candidata de nada, vinimos a agradecerte". Mientras decía eso, los metalúrgicos cantaron: "Cristina presidenta".