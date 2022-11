“Incentivan masivamente a una infidelidad”: el novio de Julieta se hartó y salió al cruce de los rumores

viernes 04 de noviembre de 2022 | 12:24hs.

Juileta Poggio es una de las 18 participantes que ingresó a la casa más famosa del mundo. Sin embargo, con el correr de los días, no sólo se convirtió en una de las favoritas elegidas por el público, sino que también ha sido la protagonista de los rumores más significativos en redes sociales acerca del posible romance entre Julieta ''Barbie'' y Marcos ''Ken'', la clásica parejita perfecta que espera ver el público en pantalla.

En las redes sociales, son muchos los comentarios positivos que recibe aunque, teniendo en cuenta que el reality dura aproximadamente cuatro meses, todo puede cambiar. Sin embargo, lo que más llamó la atención en los últimos días fue su acercamiento a Marcos Ginocchio, teniendo en cuenta que ella, al entrar a la casa, había revelado que tenía novio.



Lo cierto es que esta situación generó tal revuelo que su pareja, Lucca Bardelli, decidió salir a aclarar los tantos a través de su cuenta de Instagram. “Hasta ahora nunca hablé del programa ni de nada, pero hoy sí quiero hacerlo porque un montón de gente me está preguntando. Estuve anoche en el estudio y no creo que ella esté haciendo nada malo. Juli es mi novia y voy a bancarla, por más que ella lo vea o no”, comenzó expresando el jóven en un video que grabó para sus stories.

En tanto, destacó: “No me molestan para nada los tapes, de hecho no tengo problema en hablarlo. Digo esto porque muchos dicen ‘pobre, el novio estaba ahí viendo todo, se puso re incómodo’. No digan boludeces porque literalmente me cagué de risa porque me parecía muy alevoso lo que estaba diciendo Santi del Moro”. En ese sentido, aclaró: “Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli antes de que ella entre al programa. Era la única que estaba entrando de novia, entonces era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla, porque eso es lo que le vende al programa y no me molesta para nada”.

