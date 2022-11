“Quiero que todos lleguen sanos”

viernes 04 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

A poco más de tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo en Qatar, Lionel Scaloni dio detalles de la actualidad de la selección argentina y la lista de los 26 jugadores que llevará al Mundial.

En el Líbero vs de TyC Sports, el DT reconoció que a la cita internacional no convocará a jugadores que no estén al cien por ciento en el aspecto físico.

“Llevaremos 8 o 9 defensores, pero tenemos que esperar para ver cómo vienen evolucionando los chicos. De los 26 de la lista tengo a 29 o 30. Eso es lo más difícil”, reconoció. Y argumentó: “Quiero que todos los jugadores lleguen sanos. La idea es que no llegue ninguno tocado y que estén todos disponibles para el primer partido”.

Una de las posibles bajas será la de Giovani Lo Celso, quien sufrió una dura lesión en el Villarreal y su recuperación le demandará más de lo imaginado.

“Con Gio estuve hablando, pero tendremos que evaluar los nuevos estudios. Hay reemplazantes con otras condiciones, no con sus características. Serán partidos cada 3 días. A nivel futbolístico no tiene reemplazante, pero sí a nivel numérico”, subrayó.

Ayer el mediocampista de Villarreal se realizó un nuevo estudio y lo que en principio parecía un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha terminó revistiendo una mayor gravedad.

Lo Celso tuvo un desprendimiento en el músculo, pero si bien está en instancias de ser operado, algo que Tottenham -dueño de su pase- quiere, el futbolista no quiere pasar por el quirófano, ya que sabe que si eso sucede se pierde el Mundial, aunque las posibilidades son ya muy bajas.

Una situación distinta es la de Paulo Dybala, quien “está en la fase final de su recuperación”. “Tal vez pueda llegar a jugar el último partido en Emiratos”, reconoció Scaloni, en referencia al amistoso previo que jugará el combinado nacional antes de la Copa del Mundo.

Sobre el final de la charla, Scaloni reconoció que “cuando las cosas van bien, está bueno que haya confianza y euforia, pero nosotros tenemos que estar afuera de eso, porque en un Mundial un detalle o un error te deja afuera”.

Los próximos días serán claves para el DT, quien tendrá que afinar detalles para elegir a los 26 jugadores para Qatar 2022.