Piqué anunció que deja el Barsa y se retira

viernes 04 de noviembre de 2022 | 6:01hs.

Sorpresa en el mundo del fútbol: Gerard Piqué anunció su retiro mediante un video que publicó en sus redes sociales. Mañana, cuando Barcelona reciba a Almería por la liga de España, pisará por última vez un campo de juego como jugador profesional.

“Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Como muchos de ustedes soy del Barsa desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barsa. Ultimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños”, empezó su discurso.

“Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barsa a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barsa siempre”, completó su anuncio.