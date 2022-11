El Nano comienza su gira despedida en Argentina: “Sólo dejo los escenarios”

viernes 04 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

El compositor y cantante Joan Manuel Serrat, de 78 años, ofreció en Buenos Aires un encuentro con la prensa para presentar su gira de despedida El vicio de cantar en el país , a la que definió como un acontecimiento “lleno de trampas, de emociones, distancias, de sentimientos tremendos” y también inundado por la conciencia de “estar alejándome de algo que se va en mi vida y que me hizo muy feliz”.

Durante una hora y cuarto, el artista, vestido con saco gris y vaqueromhabló en forma distendida y de muy buen humor con la prensa local.

Serrat habló del profundo vínculo que lo une con el público argentino, al que definió como “apasionado desde el primer momento”, dio detalles sobre este tramo del tour en el país que comenzará mañana en la ciudad de Rosario.

“No estoy contando los shows que hice y los que me quedan por hacer. Es una actitud absolutamente defensiva. Esta gira está llena de trampas, emociones, distancias, de sentimientos tremendos, de alejamiento de algo que se da en mi vida y que me hizo muy feliz”, dijo en cierto tono melancólico, pero sin dejar nunca de perder el buen sentido del humor.

“Como si fuera el único”

“En cada uno de los conciertos canto como si fuera el único que existe –apuntó en uno de los pasajes de la ronda de prensa-. Cada día que subo al escenario canto canciones, muchas veces que tienen que ver con cada lugar en el que estoy, y mientras canto, las imágenes no dejan de aparecerse en mi cabeza”.

El queridísimo y popular trovador expresó que su corazón “está tranquilo”, y que solo viene a despedirse “de los escenarios” y no “de la gente, ni del país, ni de los amigos”. “Yo sólo dejo los escenarios”. Sin embargo, aclaró que cantar en los escenarios es lo que más le divierte y que seguramente volverá al país, para realizar sus rituales. “Uno tiene alguna necesidad, por una parte, de recorrer lugares y lugares que he recorrido, muchos de los que ya los he visto modificarse con alegría y a veces con una profunda tristeza, nostalgia y dureza”.

El artista planteó que si bien es imposible simplificar toda su historia con los espectadores de nuestro país, de tantos años, en un momento o en un lugar particular, el concierto en la Plaza de los Dos Congresos (o también llamada Plaza del Congreso) quizás haya sido el que más recuerda: “Probablemente en Argentina sucedieron cosas muy importantes desde mis primeros programas por televisión a estos últimos conciertos de despedida; y es una vida llena de situaciones, pero quizás la más espectacular fue el concierto que dimos en Plaza de los dos Congresos (en 1992) ante miles de personas, fue tan y tan lindo”.

“Pero mi vida ha sido afortunadamente muy satisfactoria personal y también artísticamente y no puedo destacar algunos momentos sin dejar al lado otros muchos”, sostuvo.

Mañana el Nano se presentará en el Autódromo de Rosario, el martes 8 en el estadio Mario Kempes de Córdoba y, entre el 19 y el 29 de noviembre, realizará cinco conciertos en el porteño Movistar Arena, con entradas agotadas.

El vicio de cantar 1965-2022, título con el que el compositor y cantante nacido en Barcelona y que nos hizo cantar en catalán denominó esta serie de conciertos, se inició a fines de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y también pasará por escenarios de Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Costa Rica, España y Uruguay.

“La realidad de mis fantasías no encajaría bien en el futuro hipotético”, respondió consultado sobre por qué decidía retirarse de los escenarios en este momento, y a la vez afirmó que fue “el resultado de un tiempo y de una circunstancia”.

“Estas circunstancias son las que me hicieron tomar este camino”, manifestó.

En esa clave filosófica, expresó: “El esfuerzo era muy importante pero también pensé que por encima de todo, ser feliz también lo era. Y divertirse también lo era, y por eso escogí la música en lugar de la universidad. No pensé que duraría hasta hoy”.