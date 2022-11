Advierten que continúa la incompatibilidad del pago del bono de 45 mil pesos con el cobro de ayudas estatales

jueves 03 de noviembre de 2022 | 11:12hs.

Las filas son larguísimas de quienes quieren completar el formulario para el cobro del Refuerzo Alimentario de 45 mil pesos, que se dará en dos cuotas de $ 22.500 cada una. Además se encuentra disponible la inscripción online donde también miles de personas esperan para acceder a su turno.

En cuanto esto, circula en las redes una falsa información de que se hayan modificado los requisitos para poder obtener el bono.

Al respecto, el Jefe de la Unidad de Anses en Posadas, Julio Esper Perie, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Es una información que está circulando erróneamente, ya que por el momento no hay ningún tipo de modificación al respecto del régimen de compatibilidades del bono en vigencia que no tiene la misma naturaleza que el IFE”.

“Lo que está circulando es una información que sí es cierta, al respecto de una resolución de la directora ejecutiva que elimina la incompatibilidad de la Asignación Universal por Hijo como de la Asignación Universal por embarazo con beneficios o programas sociales provinciales o municipales que es importante porque hay personas que tienen tienen esas incompatibilidades de no poder tener algún plan o programa social por la Asignación Universal por Hijo y ahora es compatible”, advirtió.

Además comentó que si bien antes había una fecha límite para la inscripción al bono, esta se extendió, “era esta semana el límite pero finalmente fue eliminado pero dependiendo de la fecha van a a acceder al pago en el mes de diciembre. Recordemos que el bono se trata de 45 mil pesos dividido en dos meses, noviembre y diciembre, la primera cuota comienza a pagarse el 14 de noviembre según terminación de DNI en los días hábiles”.

“Prácticamente un 85% de los que están esperando ya hicieron la la prueba por la aplicación y se les denegó y vienen igualmente a probar suerte ya que todos piensan que porque ya cobraron el IFE vienen a reclamar que porqué no se les da ahora pero esto es un bono de carácter alimentario para las personas que se encuentran en la situación de extrema vulnerabilidad-social-económica y patrimonial”, refirió.

Sobre los requisitos recordó que teniendo la Negativa de Anses todo es mucho más fácil pero enumeró, “las personas no pueden tener trabajo registrado, no pueden ser monotributistas, tener obra social ya sea titular o adherente, no pueden tener ningún programa social ni Becas, no pueden tener billetera virtual o billetera electrónica o movimientos bancarios de este tipo y todas las personas van a tener que superar una evaluación socioeconómica y patrimonial porque no pueden tener una propiedad, inmueble o un vehículo con una antigüedad menor a 10 años”.